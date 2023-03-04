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Рано списали со счетов: в британской разведке рассказали, кого Киев отправляет на оборону Бахмута

В британской разведке имеют данные о том, что на оборону Бахмута направили элитные подразделения ВСУ

сегодня, 10:12 comments1930
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Автор:

Кравцев Сергей

Украинская оборона города Бахмут в Донецкой области испытывает все более серьезное давление, в городе и вокруг него беспрерывно идут ожесточенные бои. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на обновленную сводку Министерства обороны Великобритании в Twitter. 

Рано списали со счетов: в британской разведке рассказали, кого Киев отправляет на оборону Бахмута

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

Как отмечается в сводке, силы регулярной российской армии и группы "Вагнера" продолжили наступление на северные окраины города, которые в настоящее время являются удерживаемым Украиной выступом, уязвимым для российских атак с трех сторон.


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По информации британской разведки, Украина укрепляет этот район элитными подразделениями.

В то же время, за последние 36 часов два ключевых моста в Бахмуте были разрушены, в том числе жизненно важный мост, соединяющий город с последним основным маршрутом снабжения Бахмута из города Часов Яр.

"Удерживаемые Украиной маршруты снабжения из города становятся все более ограниченными", — отмечают в британской разведке.

Отметим, при этом эксперты американского Институт изучения войны (ISW) склонны считать, что украинские войска, скорее всего, готовятся контролируемо отойти из Бахмута, во избежание роста потерь среди личного состава. Отмечается, что именно поэтому украинские силы пошли на превентивное уничтожение мостов.

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Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1631917276126380033
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