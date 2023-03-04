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Поздно спохватились: жены иркутских мобиков обратились с мольбой к Путину

Эпопея с иркутскими мобиками, которые не хотели идти на штурм украинских позиций, получила закономерное продолжение

сегодня, 08:20 comments3212
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Автор:

Кравцев Сергей

Жены и сестры российских солдат, мобилизованных из Иркутской области, решились на то, чтобы записать видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину. На видео женщины просят сделать все возможное, чтобы спасти их мужчин. Видео активно распростятся в соцсети. 

Поздно спохватились: жены иркутских мобиков обратились с мольбой к Путину

Жены иркутских мобиков молят спасти их мужей

Жены и сестры российских солдат, мобилизованных из Иркутской области, записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину с мольбами спасти их мужчин.


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На видео, которое распространилось в социальных сетях, женщины жалуются, что иркутских мобилизованных из 1439-го полка вопреки обещаниям отправили на штурм, в результате чего они попали в окружение.

После нескольких дней такого положения иркутские мобилизованные смогли выйти на связь с родными и рассказали, что находятся в окружении – под постоянным обстрелом, без воды и продовольствия. По словам женщин, командование запрещает окруженным покидать позиции и не предоставляет никакой поддержки.

"Уже есть раненые и погибшие, которых даже нет возможности забрать с поля боя! Спасите тех, кого еще можно спасти", — обратились женщины непосредственно к диктатору Путину.

Еще в начале объявленной Путиным мобилизации в городе Усть-Илимск Иркутской области 25-летний мужчина расстрелял начальника призывной комиссии. Известно, что стрелка должны были мобилизовать.

Прибыв на фронту в Украине, группа иркутских мобиков из 1439-го полка с удивлением узнала, что вместо обещанной службы на блокпостах их планируют отправить на штурм украинских ДОТов. Мобики начали записывать видеообращения с просьбами спасти их и отправить в тыл охранять блокпосты.

Однако на днях стало известно, что 1439 полк всё-таки отправили штурмовать украинские укрепления, в результате чего многие из иркутских мобиков погибли.

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