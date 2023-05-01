"Ракеты нужно сбивать над территорией противника": как противодействовать российскому террору

Как противостоять российскому ракетному террору, а также на какие хитрости идет противник, чтобы обмануть украинскую ПВО, рассказал военный эксперт Роман Свитан. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на 24 канал.

Военный летчик, эксперт Роман Свитан

На сегодня, украинская ПВО сбивает большую часть, запущенных Россией ракет, но и сбитыми они представляют угрозу, говорит Роман Свитан.

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"Если ракета идет на предельно низкой высоте, а это может быть 50-200 метров, то противоракета, которая сбивает ракету, может нанести большой урон на земле, — говорит Роман Свитан. — И иногда этот урон может быть больше, чем сама ракета может нанести. Поэтому нам нужны самолеты и российские ракеты нужно сбивать над территорией противника. Сбивать их над Россией, тогда они к нам доходить не будут. Но это только вариант самолетов F-16".

"Это аргумент для нашим переговорщиков: ракет много, они идут волна за волной и наносят вред даже в уничтоженном состоянии", — говорит также военный эксперт.

Кроме того, Роман Свитан рассказал о тех военных хитростях, на которые сегодня идут россияне, нанося удары по Украине.

"Почему били не одной волной мощной, а малыми "волнами"? Потому что пытаются найти определенный алгоритм прохода нашей противоздушной обороны, — говорит эксперт. — В пятницу был удар в основном по Киеву, Умани и Днепру. Было 23 ракеты — 21 мы сбили. В этот раз, в основном, ударили по Киеву и Днепру. Из 18-ти пятнадцать сбили. Сколько пускалось ракет, очень сложно сказать. Скорее всего, 10-15%, как и в предыдущих пусках, падают в местах запуска. В основном, это Каспийское море. Хотя в этот раз подняли стратегические бомбардировщики, но они не все были носителями ракет... Скорее всего, их поднимают для отвлечения наших специалистов радиотехнической разведки. То есть взлетать взлетают, выходят на боевые курсы, а сброса нет. Скорее всего, пытаются "растягивать" внимание".

Большую часть российских ракет производят, как "одноразовое", не всегда качественное оружие, поэтому до 15% ракет при их пуске с самолета, не запускаются, а падают. Еще часть сбиваются с курса или встречают препятствие в виде, к примеру, стаи птиц. Поэтому россияне стали их запускать над Каспийским морем, чтобы минимизировать возможный ущерб для российской территории, в случае падения неактивированной ракеты на территории РФ.

"Процентов 10-15 ракет двигатели не запускаются и они падают в море", — говорит Свитан.

Тем временем, эксперт рассказал, что заменит западные самолеты в ходе украинского контрнаступления.

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