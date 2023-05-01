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"Ракеты нужно сбивать над территорией противника": как противодействовать российскому террору

Системы ПВО недостаточны для защиты от российских ракетных ударов

сегодня, 17:23
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Автор:

Константин Куликов

Как противостоять российскому ракетному террору, а также на какие хитрости идет противник, чтобы обмануть украинскую ПВО, рассказал военный эксперт Роман Свитан. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на 24 канал.

"Ракеты нужно сбивать над территорией противника": как противодействовать российскому террору

Военный летчик, эксперт Роман Свитан

На сегодня, украинская ПВО сбивает большую часть, запущенных Россией ракет, но и сбитыми они представляют угрозу, говорит Роман Свитан.


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"Если ракета идет на предельно низкой высоте, а это может быть 50-200 метров, то противоракета, которая сбивает ракету, может нанести большой урон на земле, — говорит Роман Свитан. — И иногда этот урон может быть больше, чем сама ракета может нанести. Поэтому нам нужны самолеты и российские ракеты нужно сбивать над территорией противника. Сбивать их над Россией, тогда они к нам доходить не будут. Но это только вариант самолетов F-16".

"Это аргумент для нашим переговорщиков: ракет много, они идут волна за волной и наносят вред даже в уничтоженном состоянии", — говорит также военный эксперт.

Кроме того, Роман Свитан рассказал о тех военных хитростях, на которые сегодня идут россияне, нанося удары по Украине.

"Почему били не одной волной мощной, а малыми "волнами"? Потому что пытаются найти определенный алгоритм прохода нашей противоздушной обороны, — говорит эксперт. — В пятницу был удар в основном по Киеву, Умани и Днепру. Было 23 ракеты — 21 мы сбили. В этот раз, в основном, ударили по Киеву и Днепру. Из 18-ти пятнадцать сбили. Сколько пускалось ракет, очень сложно сказать. Скорее всего, 10-15%, как и в предыдущих пусках, падают в местах запуска. В основном, это Каспийское море. Хотя в этот раз подняли стратегические бомбардировщики, но они не все были носителями ракет... Скорее всего, их поднимают для отвлечения наших специалистов радиотехнической разведки. То есть взлетать взлетают, выходят на боевые курсы, а сброса нет. Скорее всего, пытаются "растягивать" внимание".

Большую часть российских ракет производят, как "одноразовое", не всегда качественное оружие, поэтому до 15% ракет при их пуске с самолета,  не запускаются, а падают. Еще часть сбиваются с курса или встречают препятствие в виде, к примеру, стаи птиц. Поэтому россияне стали их запускать над Каспийским морем, чтобы минимизировать возможный ущерб для российской территории, в случае падения неактивированной ракеты на территории РФ.

"Процентов 10-15 ракет двигатели не запускаются и они падают в море", — говорит Свитан.

Тем временем, эксперт рассказал, что заменит западные самолеты в ходе украинского контрнаступления.

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