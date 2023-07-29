Ракетный удар по Запорожью: погибли двое

Около часа назад россияне нанесли ракетный удар по Запорожью. Его официально прокомментировал секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

Запорожье

"Нелюди-оккупанты ударили по Запорожью. Вражеская ракета попала по открытой местности. К сожалению, погибли мужчина и женщина. Еще одна женщина получила ранения. Искренние соболезнования родным и близким погибших людей, — написал в своем телеграмм-канале Анатолий Куртев. — Взрывной волной выбиты окна в многоэтажках и повреждено здание образовательного учреждения и супермаркета".

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По словам Куртева, на местах "разворачивается палатка городского совета, начинают работать психологи, благотворители и соответствующие службы".

Напомним, что вчера Россия нанесла ракетный удар по Днепру. По городу прилетели две ракеты, одна из которых попала в несданный в эксплуатацию жилой комплекс "Женева", другая — разрушила часть админздания СБУ. Никто не погиб, однако общее количество раненых в результате ракетной атаки по Днепру – не менее 9 человек. Среди них двое детей – 14 и 17 лет. Пять человек с рваными ранами: мужчины от 18 до 53 лет и 77-летняя женщина.

Эксперты объяснили, о чем говорят новые удары дронов и ракет со стороны РФ.

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко считает правильным, что мы все чаще отвечаем на ракетный террор со стороны РФ своими активными действиями – с помощью имеющихся средств.

"Это принципиально отличается от позиции наших союзников, терпеливо сносящих российские провокации. Так, РФ трижды атаковала американские дроны. Причем впервые потопила достаточно дорогой экземпляр в Черном море. Затем, не получив адекватного ответа, страна-агрессор напала уже на три американских дрона. Третий раз атаковала дрон в Сирии, только после этого США перебросили туда истребитель F-35. Позиция наших союзников, к сожалению, запоздалая и сдержанная", — говорит он.

Между тем, президент ЮАР резко ответил на предложение Путина подарить российское зерно.

А в Польше заявили о выдвижении вагнеровцев к границе со странами Балтии.