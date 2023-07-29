logo

BTC/USD

29300.65

ETH/USD

1874.01

LTC/USD

91.16

USD/UAH

37.55

EUR/UAH

41.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Ракетный удар по Запорожью: погибли двое
commentss НОВОСТИ Все новости

Ракетный удар по Запорожью: погибли двое

Последствия ракетного удара по Запорожью: разбитые окна, поврежденный супермаркет, двое погибших

сегодня, 19:31
Автор:
avatar

Константин Куликов
Поделитесь публикацией:

Около часа назад россияне нанесли ракетный удар по Запорожью. Его официально прокомментировал секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

Ракетный удар по Запорожью: погибли двое

Запорожье

"Нелюди-оккупанты ударили по Запорожью. Вражеская ракета попала по открытой местности. К сожалению, погибли мужчина и женщина. Еще одна женщина получила ранения. Искренние соболезнования родным и близким погибших людей, — написал в своем телеграмм-канале Анатолий Куртев. — Взрывной волной выбиты окна в многоэтажках и повреждено здание образовательного учреждения и супермаркета".


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


По словам Куртева, на местах "разворачивается палатка городского совета, начинают работать психологи, благотворители и соответствующие службы".

Напомним, что вчера Россия нанесла ракетный удар по Днепру. По городу прилетели две ракеты, одна из которых попала в несданный в эксплуатацию жилой комплекс "Женева", другая — разрушила часть админздания СБУ. Никто не погиб, однако общее количество раненых в результате ракетной атаки по Днепру – не менее 9 человек. Среди них двое детей – 14 и 17 лет. Пять человек с рваными ранами: мужчины от 18 до 53 лет и 77-летняя женщина.

Эксперты объяснили, о чем говорят новые удары дронов и ракет со стороны РФ.

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко считает правильным, что мы все чаще отвечаем на ракетный террор со стороны РФ своими активными действиями – с помощью имеющихся средств.

"Это принципиально отличается от позиции наших союзников, терпеливо сносящих российские провокации. Так, РФ трижды атаковала американские дроны. Причем впервые потопила достаточно дорогой экземпляр в Черном море. Затем, не получив адекватного ответа, страна-агрессор напала уже на три американских дрона. Третий раз атаковала дрон в Сирии, только после этого США перебросили туда истребитель F-35. Позиция наших союзников, к сожалению, запоздалая и сдержанная", — говорит он.

Между тем, президент ЮАР резко ответил на предложение Путина подарить российское зерно.

А в Польше заявили о выдвижении вагнеровцев к границе со странами Балтии.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!