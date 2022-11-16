Ракетный удар по Украине – реакция РФ на мирный план Зеленского на G20, - ISW

Россия заранее спланировала и подготовила массированный ракетный удар по критически важной инфраструктуре Украины. Понимая, что на саммите G20 состоится выступление президента Украины Владимира Зеленского, где тот представит свое виденье завершения войны, Москва в очередной раз запустила механизм ракетного террора. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на отчет аналитиков Института изучения войны (ISW).

Ракетный обстрел. Фото: из открытых источников

Эксперты обратили внимание, что во время выступления украинский президент подчеркнул, что мирные переговоры с РФ можно вести только тогда, когда российское руководство даст команду полностью вывести свои войска из Украины; признает территориальную целостность Украины и будет гарантировано наказание за военные преступления среди других положений по ядерной, энергетической и продовольственной безопасности.

В ISW объяснили, что многонаправленная ракетная кампания требует значительной военной подготовки и в данном случае она совпала с датой выступления Зеленского.

В то же время специалисты указали, что российское провоенное сообщество утверждало якобы Кремль "отомстил" за "русофобские" заявления Зеленского вскоре после его выступления.

Однако, как подчеркнули в Институте изучения войны, невозможность начать столь массированную атаку в короткие сроки свидетельствует о незаинтересованности Кремля в создании предпосылок для переговоров с Украиной.

В отчете также добавили, что подтверждает незаинтересованность РФ в мирных переговорах и официальный нарратив Кремля вокруг встречи G20.

"Путин не явился на саммит, а подписал многочисленные указы о предоставлении почетных наименований оккупированным Россией городам Украины. А его спикер Дмитрий Песков и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявили, что Россия продолжит "спецвоенную операцию" в Украине", — подытожили в ISW.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия замедлит обстрелы инфраструктуры Украины: в США назвали причины.

Также издание "Комментарии" сообщало – стало известно, на какой город Россия больше всего направила ракет.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!