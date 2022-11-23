Ракетный удар по Украине 23 ноября. Что известно

23 ноября Россия совершила очередной террористический ракетный запуск по территории Украины. Как следствие в Украине массовые отключения света, включая такие города как Киев, Львов, Днепр, Одесса и другие. Кроме того, сообщают о погибших.

Россия нанесла ракетный удар по Украине. Фото: из открытых источников

Около 13 часов в столице Украины произошли первые взрывы. Власти в Киеве подтвердили работу ПВО, а в сеть попали фото с пожаром, вспыхнувшим после ракетного удара россиян. Известно, что в Киеве погибли 9 человек и еще десятки пострадали.

Хотя большинство атак было совершено на объекты инфраструктуры, одна из ракет россиян попала в жилой дом. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город обесточен на 80%, подобная ситуация и с водоснабжением.

Украинские СМИ публикуют информацию о взрывах в Полтавской, днепропетровской, Николаевской, Винницкой и Львовской области. Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что российские ракеты попали в электростанции. По состоянию на вечер 23 ноября 70% жителей города имеют электричество.

Кроме Украины, также электричество пропало и в соседней Молдове.

"Мы имеем повторение ситуации 15 ноября. После того, как Россия разбомбила украинскую энергосистему за последний час, у нас есть масштабные отключения электроэнергии по всей стране", — сказал Андрей Спину, вице-премьер-министр Молдовы.

Одно время была отключена Хмельницкая и Южноукраинская АЭС от сети.

ВСУ сообщило, что Россия выпустила 67 крылатых ракет, 30 из которых были направлены в Киев. Также армия РФ воспользовалась 5 дронами. Украинские войска смогли отразить 51 крылатую ракету.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия распространяет фейки об украинской энергетической структуре.

Также "Комментарии" писали о плане потерпевшего крушение Путина.

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