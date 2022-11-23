logo

BTC/USD

16391.77

ETH/USD

1154.63

LTC/USD

77.18

USD/UAH

40.00

EUR/UAH

40.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Ракетный удар по Украине 23 ноября. Что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Ракетный удар по Украине 23 ноября. Что известно

Российская Федерация запустила по территории Украины несколько десятков ракет, часть из них удалось сбить системой ПВО. Во многих городах отключение света, а в Киеве есть жертвы.

сегодня, 20:09
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

23 ноября Россия совершила очередной террористический ракетный запуск по территории Украины. Как следствие в Украине массовые отключения света, включая такие города как Киев, Львов, Днепр, Одесса и другие. Кроме того, сообщают о погибших.

Ракетный удар по Украине 23 ноября. Что известно

Россия нанесла ракетный удар по Украине. Фото: из открытых источников

Около 13 часов в столице Украины произошли первые взрывы. Власти в Киеве подтвердили работу ПВО, а в сеть попали фото с пожаром, вспыхнувшим после ракетного удара россиян. Известно, что в Киеве погибли 9 человек и еще десятки пострадали.

Хотя большинство атак было совершено на объекты инфраструктуры, одна из ракет россиян попала в жилой дом. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город обесточен на 80%, подобная ситуация и с водоснабжением.

Украинские СМИ публикуют информацию о взрывах в Полтавской, днепропетровской, Николаевской, Винницкой и Львовской области. Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что российские ракеты попали в электростанции. По состоянию на вечер 23 ноября 70% жителей города имеют электричество.

Кроме Украины, также электричество пропало и в соседней Молдове.

"Мы имеем повторение ситуации 15 ноября. После того, как Россия разбомбила украинскую энергосистему за последний час, у нас есть масштабные отключения электроэнергии по всей стране", — сказал Андрей Спину, вице-премьер-министр Молдовы.

Одно время была отключена Хмельницкая и Южноукраинская АЭС от сети.

ВСУ сообщило, что Россия выпустила 67 крылатых ракет, 30 из которых были направлены в Киев. Также армия РФ воспользовалась 5 дронами. Украинские войска смогли отразить 51 крылатую ракету.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия распространяет фейки об украинской энергетической структуре.

Также "Комментарии" писали о плане потерпевшего крушение Путина.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!