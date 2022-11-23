Ракетный удар по Украине 23 ноября. Что известно

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Slava Kot
23 ноября Россия совершила очередной террористический ракетный запуск по территории Украины. Как следствие в Украине массовые отключения света, включая такие города как Киев, Львов, Днепр, Одесса и другие. Кроме того, сообщают о погибших.
Россия нанесла ракетный удар по Украине. Фото: из открытых источников
Около 13 часов в столице Украины произошли первые взрывы. Власти в Киеве подтвердили работу ПВО, а в сеть попали фото с пожаром, вспыхнувшим после ракетного удара россиян. Известно, что в Киеве погибли 9 человек и еще десятки пострадали.
Хотя большинство атак было совершено на объекты инфраструктуры, одна из ракет россиян попала в жилой дом. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город обесточен на 80%, подобная ситуация и с водоснабжением.
Украинские СМИ публикуют информацию о взрывах в Полтавской, днепропетровской, Николаевской, Винницкой и Львовской области. Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что российские ракеты попали в электростанции. По состоянию на вечер 23 ноября 70% жителей города имеют электричество.
Кроме Украины, также электричество пропало и в соседней Молдове.
Одно время была отключена Хмельницкая и Южноукраинская АЭС от сети.
ВСУ сообщило, что Россия выпустила 67 крылатых ракет, 30 из которых были направлены в Киев. Также армия РФ воспользовалась 5 дронами. Украинские войска смогли отразить 51 крылатую ракету.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия распространяет фейки об украинской энергетической структуре.
Также "Комментарии" писали о плане потерпевшего крушение Путина.
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