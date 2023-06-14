Ракетный удар "Калибрами" по Одессе: есть погибшие и раненые

Страна-агрессор нанесла ракетный удар по Одессе сегодня ночью, 14 июня. В результате три человека погибли, 13 – получили ранения. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на сообщение в Facebook ОК "Юг".

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

По уточненной информации противник ударил по Одессе 4 "Калибра" с корабля в Черном море. В результате воздушного боя и взрывной волной повреждены бизнес-центр, учебное заведение, жилищный комплекс, кафе и магазины в центральной части города. Предварительно, 6 человек получили ранения.

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Попадание ракеты в складское помещение одной из торговых сетей привело к разрушению склада и пожару на площади 400 кв. метров. К сожалению, 3 сотрудника склада погибли, 7 – с ранениями доставлены в медучреждения. Спасатели до сих пор продолжают разбор завалов. Под ними могут находиться люди.

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