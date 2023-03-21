Ракетный террор: Как изменится тактика рашистов

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Моесеенко Валентина
Началом российских террористических ракетных атак по инфраструктуре Украины следует считать 11 сентября 2022 года. Сейчас армия РФ наметила новые цели для ударов ракетами. Об этом в Телеэфире сказал спикер Командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат, пишут "Комментарии". Он напомнил, что именно 11 сентября 2001 года в Соединенных Шатах Америки другие террористы взорвали башни-близнецы. И именно 11 сентября, но уже в 2022 году, российские террористы начали атаковать инфраструктуру Украины.
Атаки армии РФ меняют цели
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Военный отметил, что российские оккупанты не добились желаемого успеха, и хотя инфраструктура пострадала, ПВО и энергетики сделали все, чтобы Украина была с теплом, светом и пережила эту зиму.
Он добавил, что Россия не прячет свои цели в Украине и постоянно озвучивает их в своих ток-шоу.
Как писали "Комментарии", новый пакет вооруженной помощи США для Украины составляет 350 млн. долларов. Есть в нем и ряд видов боеприпасов.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Европейский союз согласовал план, согласно которому блок отправит Украине миллион артиллерийских снарядов на сумму 2 млрд евро.
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