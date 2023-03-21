Ракетный террор: Как изменится тактика рашистов

Началом российских террористических ракетных атак по инфраструктуре Украины следует считать 11 сентября 2022 года. Сейчас армия РФ наметила новые цели для ударов ракетами. Об этом в Телеэфире сказал спикер Командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат, пишут "Комментарии". Он напомнил, что именно 11 сентября 2001 года в Соединенных Шатах Америки другие террористы взорвали башни-близнецы. И именно 11 сентября, но уже в 2022 году, российские террористы начали атаковать инфраструктуру Украины.

Атаки армии РФ меняют цели

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Именно тогда 12 ракет полетели в Харьковскую ТЭЦ, девять из них были сбиты ПВО, очень хороший результат показали. С этого момента они начали все больше наращивать удары. Через несколько дней появился первый Shahed, и тоже их начали использовать. Уже потом по два, по четыре, по пять, по десять Shahed начали лететь с юга по нашей критической инфраструктуре”, — напомнил Игнат.

Военный отметил, что российские оккупанты не добились желаемого успеха, и хотя инфраструктура пострадала, ПВО и энергетики сделали все, чтобы Украина была с теплом, светом и пережила эту зиму.

“Поэтому противник, очевидно, будет и дальше пробовать наносить удары, потому что без энергетики и летом особо нельзя обойтись. Но противник будет искать и другие цели. Безусловно, приоритетность целей будет такова, что будут выискивать поставляемое в Украину западное вооружение. Это для них цель очень серьезная, поэтому и логистические маршруты могут быть, и гидротехнические сооружения, и транспортная инфраструктура — это те же мосты и так далее”, — сообщил Юрий Игнат.

Он добавил, что Россия не прячет свои цели в Украине и постоянно озвучивает их в своих ток-шоу.

Как писали "Комментарии", новый пакет вооруженной помощи США для Украины составляет 350 млн. долларов. Есть в нем и ряд видов боеприпасов.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Европейский союз согласовал план, согласно которому блок отправит Украине миллион артиллерийских снарядов на сумму 2 млрд евро.



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