Рада признала ЧВК Вагнер преступной организацией: о чем это говорит – какие будут последствия

Верховная Рада признала ЧВК "Вагнер" международной преступной организацией, а частные военные компании РФ — террористическими организациями. О чем говорит это решение? Почему принято лишь сейчас? Какие у него будут последствия? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Вагнеровцы. Фото: из открытых источников

Вскоре стоит ожидать признание пригожинской организации преступной всё большим числом стран

Член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова напоминает, что в конце января ЧВК "Вагнера" была признана в США транснациональной преступной организацией.

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"Если уж на Западе принимают такие решения, акцентируя, что "вагнеровцы" совершают военные преступления не только в Украине, но и по всему миру (Сирия, Африка и так далее), то было бы странно, если бы наша страна не признала эту ЧВК преступной", – поясняет эксперт.

Она также обращает внимание, насколько много появилось перебежчиков из данной организации. На том же Западе то один, то другой дают шокирующие признания: как работает ЧВК "Вагнера", как казнит людей без суда и следствия, как заставляют зэков идти на верную смерть под угрозой расстрела.

"Чаша терпения и на Западе, и в Украине — переполнилась. И видим результат, – отмечает Татьяна Попова. – Думаю, вскоре стоит ожидать признание пригожинской организации преступной всё большим числом стран".

Основная цель, которую преследует украинская власть – задать международный тренд в отношении этой ЧВК

Политолог Дмитрий Воронков рассуждает так:

"Подобное решение непосредственного с украинской стороны особого значения иметь не будет. Мы и так находимся в состоянии войны с РФ. Войны, в которой ЧВК "Вагнер" принимает непосредственное участие. В случае попадания в плен и нежелания возвращаться в РФ по обмену, "вагнеровцы" и так у нас попадают под суд. Куда интереснее был бы коллективный тренд. Если данная ЧВК получить клеймо террористической, преступной — от всего цивилизованного мира. И тут Украина, конечно, должна была сделать свой ход".

По мнению политолога, после того, как в США в конце января признали ЧВК "Вагнера" международной преступной организацией, Украина, конечно, не могла оставаться в стороне.

"Основная цель, которую преследует украинская власть (и это абсолютно верно) — задать международный тренд в отношении этой ЧВК. Что приведет к ее ослаблению в международном смысле, а также к привлечению ответственности "вагнеровцев", совершавших военные преступления, причем, не только в Украине. Участники данной ЧВК становятся теперь практические невыездными из своих стран. Их вполне могут арестовать где-либо за рубежом, после чего их ожидает международный трибунал либо выдача Украине, – поясняет Дмитрий Воронков. – Что создает демотивацию для наемников (как уже являющихся частью этой компании, так и подумывающих о вступлении в ее ряды). Речь, естественно, не идет о зэках, у которых нет особого выбора. Разговор скорее о профессиональных военных, которые не хотят оказаться в международном розыске. Что может сократить пополнения рядов данной ЧВК со стороны именно профи".

Кроме того, продолжает Дмитрий Воронков, в случае признания этой организации преступной, террористической как можно большим числом стран, это ударит по ее ресурсам — и военно-техническим, и финансовым, разбросанным по разным государствам. Поставки оружия такой организации теперь равняется сотрудничеству с террористами. И это остановит многие компании, ранее готовые это делать.

"Соответственно — приняты правильные решения, которые наносят удары по "вагнеровцам" в целом и их главарю Пригожину в частности", – констатирует эксперт.

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