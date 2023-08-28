Работино – наше: в Минобороны назвали следующее направление, где продвигаются ВСУ

Украинские защитники деоккупировали Работино в Запорожской области. Наши воины продолжают движение вперед. Как передает портал "Комментарии", такое заявление при включении из Military Media Center сделала замглавы Минобороны Анна Маляр.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Замминистра отметила, что юг является ключевым направлением Сил обороны Украины, где по Запорожской и Херсонской областям оккупанты стали в глухую оборону.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"У нас продолжаются наступательные действия. Вы знаете, что освобождено Работино. И дальше наши войска двигаются уже юго-восточнее Работино и южнее Малой Токмачки", — рассказала замминистра.

Она уточнила, речь идет о направлениях: Новоданиловка- Новопрокоповка и Малая Токмачка — Очеретоватое.

"Это те направления, где сейчас продвигаются наши Вооруженные силы", — отметила Маляр.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему так и не произошло прорыва ВСУ на фронте – что станет первым сигналом завершения войны.

Также издание "Комментарии" сообщало — Украина продолжает медленно, но верно выгрызать у российской оккупационной армии свои территории. А противник продолжает террористические удары ракетами и дронами по мирным городам. Между тем, Германия не спешит передавать нам ракеты Taurus, а одна из главных стран-союзниц Украины – Польша – якобы чувствует усталость от войны. Войны, которая, по данным ряда аналитиков, может продлиться и в следующем году. На фоне этого уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец предупреждает Запад об опасности расширения российской агрессии. Что и почему происходит сейчас на военном, политико-дипломатическом и информационном фронте? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



