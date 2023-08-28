Работино – наше: в Минобороны назвали следующее направление, где продвигаются ВСУ

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Кравцев Сергей
Украинские защитники деоккупировали Работино в Запорожской области. Наши воины продолжают движение вперед. Как передает портал "Комментарии", такое заявление при включении из Military Media Center сделала замглавы Минобороны Анна Маляр.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Замминистра отметила, что юг является ключевым направлением Сил обороны Украины, где по Запорожской и Херсонской областям оккупанты стали в глухую оборону.
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Она уточнила, речь идет о направлениях: Новоданиловка- Новопрокоповка и Малая Токмачка — Очеретоватое.
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Также издание "Комментарии" сообщало — Украина продолжает медленно, но верно выгрызать у российской оккупационной армии свои территории. А противник продолжает террористические удары ракетами и дронами по мирным городам. Между тем, Германия не спешит передавать нам ракеты Taurus, а одна из главных стран-союзниц Украины – Польша – якобы чувствует усталость от войны. Войны, которая, по данным ряда аналитиков, может продлиться и в следующем году. На фоне этого уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец предупреждает Запад об опасности расширения российской агрессии. Что и почему происходит сейчас на военном, политико-дипломатическом и информационном фронте? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
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