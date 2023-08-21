Почему так и не произошло прорыва ВСУ на фронте – что станет первым сигналом завершения войны

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Данию заявил, что этим летом мир так и не увидел мощного контрнаступления ВСУ, потому что у Украины не исчезла нехватка оружия, с которым можно было бы атаковать врага. Тем временем, пока Украина ждала от партнеров вооружение, оккупанты укрепляли свои оборонительные позиции, минировали огромные территории. Что стало самым сложным для прорыва ВСУ на фронте? На какой шаг может решится Путин, если почувствует приближение конца войны? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Генштаб ВСУ, прежде всего, ориентируется на уничтожение вражеского военного потенциала

Военный эксперт Владислав Селезнев в эфире телеканала "FREEДОМ" заявил, что на протяжении многих месяцев россияне не ожидали обреченно начала украинского контрнаступления, а качественно готовились к нему.

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Эксперт отметил, сейчас украинские защитники прорываются сквозь плотные минные поля вблизи главной линии обороны российских войск. Несмотря на то, что украинцы задействуют много техники и специально обученных военных по разминированию территорий, этого все равно недостаточно, чтобы совершить массированный прорыв.

"Пять мин на квадратный метр — это кратно больше даже, чем предусмотрено нормативными документами российской оккупационной армии", — заявил Владислав Селезнев.

По его словам, сейчас уже становится ясно, что украинское командование делает ставку не на прорыв, а на систематическое уничтожение складов с боеприпасами россиян. Как только срабатывает разведка, сразу же наносятся прицельные удары по местам хранения техники, вооружения, размещения командных пунктов, пультов связи. Но для того, чтобы успешно реализовать этот план нужно еще больше боеприпасов, соответствующего оборудования, техники и вооружения от наших партнеров.

Россия может согласиться на обмен пленных по принципу "всех на всех", когда Путин поймет, что окончательно проиграл в войне

В то же время эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" Тарас Жовтенко в интервью "УНИАН" заявил, что сигналом о том, что война близится к своему завершению может стать готовность Путина согласиться на обмен пленных по принципу "всех на всех".

"Пока им осуществлять такой обмен не выгодно. Они ведь потеряют этот гибридный инструмент, с помощью которого могут влиять на определенные моменты в странах Запада и в Украине", — заявил Тарас Жовтенко.

По его словам, анонсы таких возможных обменов являются лишь элементом внешней политики РФ для “гибридного влияния на украинское общество и руководство западных стран”.

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