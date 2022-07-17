Работают на Путина: в СНБО опубликовали список западных политиков, продвигающих российские нарративы

Центр по борьбе с фейками при СНБО опубликовал список западных политиков, экспертов и журналистов, которые продвигают "российские нарративы", фактически отстаивают российскую позицию, несмотря на широкомасштабную войну РФ против Украины.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

В обнародованном списке как известные персоны, так и малоизвестные эксперты. Например, американский Сенатор Рэнд Пол, требовавший не брать Украину в НАТО, или экономист Джеффри Сакс, обвинявший США в нападении России на Украину.

Также в списке депутат Европарламента от Испании Мануэль Пинеда, заявлявший, что от войны в Украине выиграют НАТО и Вашингтон.

В списке также колумнист издания Die Welt Кристоф Шильц, который писал, что Россия захватит Донбасс.

А также американский историк и автор учебников по стратегии Эдвард Люттвак, в июне говоривший, что победить Россию на поле боя это "из области фантастики".

В списке многие американские ветераны армии и разведки, которые скептически оценивали перспективы Украины на поле боя и говорили, что у украинской армии нет никаких шансов сдержать наступление российского войска.

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