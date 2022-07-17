logo

BTC/USD

21411.11

ETH/USD

1361.26

LTC/USD

55.56

USD/UAH

37.20

EUR/UAH

37.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Работают на Путина: в СНБО опубликовали список западных политиков, продвигающих российские нарративы
commentss НОВОСТИ Все новости

Работают на Путина: в СНБО опубликовали список западных политиков, продвигающих российские нарративы

Достаточно известные на Западе политики и эксперты продвигают мнение, которое выгодно Кремлю

сегодня, 11:08
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Центр по борьбе с фейками при СНБО опубликовал список западных политиков, экспертов и журналистов, которые продвигают "российские нарративы", фактически отстаивают российскую позицию, несмотря на широкомасштабную войну РФ против Украины.

Работают на Путина: в СНБО опубликовали список западных политиков, продвигающих российские нарративы

Владимир Путин. Фото из открытых источников

В обнародованном списке как известные персоны, так и малоизвестные эксперты. Например, американский Сенатор Рэнд Пол, требовавший не брать Украину в НАТО, или экономист Джеффри Сакс, обвинявший США в нападении России на Украину.

Также в списке депутат Европарламента от Испании Мануэль Пинеда, заявлявший, что от войны в Украине выиграют НАТО и Вашингтон.

В списке также колумнист издания Die Welt Кристоф Шильц, который писал, что Россия захватит Донбасс.

А также американский историк и автор учебников по стратегии Эдвард Люттвак, в июне говоривший, что победить Россию на поле боя это "из области фантастики".

В списке многие американские ветераны армии и разведки, которые скептически оценивали перспективы Украины на поле боя и говорили, что у украинской армии нет никаких шансов сдержать наступление российского войска.

Читайте также на портале "Комментарии" — возможен ли удар по Крымскому мосту в ближайшее время: у Зеленского дали ответ и предупредили, что мост скоро будет ожидать судьба вышек Бойко.

Также издание "Комментарии" сообщало – на юге украинские воины демилитаризовали десятки орков , вражеские склады и военную технику РФ (ВИДЕО).

"Комментарии" писали — в русской армии начинается хаос и паника: кафиры убегают с войны целыми ротами (аудиоперехват разведки).

Работают на Путина: в СНБО опубликовали список западных политиков, продвигающих российские нарративы - фото 2

Работают на Путина: в СНБО опубликовали список западных политиков, продвигающих российские нарративы - фото 3

Работают на Путина: в СНБО опубликовали список западных политиков, продвигающих российские нарративы - фото 4

Работают на Путина: в СНБО опубликовали список западных политиков, продвигающих российские нарративы - фото 5

Работают на Путина: в СНБО опубликовали список западных политиков, продвигающих российские нарративы - фото 6

Работают на Путина: в СНБО опубликовали список западных политиков, продвигающих российские нарративы - фото 7




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/CenterCounteringDisinformation
Теги:
comments

Обсуждения

Ігор

сегодня, 10:27

В КНДР теж є подібний список ворогів, і на Росії є. Сайта "Миротворець", створеного корумпованими екстремістами, онуками УПА-дідів, які старанно слугували кольоровим тоталітарним режимам (червоним, коричневим), не достатньо?

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!