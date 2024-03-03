Пять стран заявили о возможности отправить свои войска в Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с европейскими лидерами в Париже заявил, что, несмотря на отсутствие единодушия, не исключает возможности отправить войска страны в Украину. Большинство членов НАТО и ЕС отвергли такую идею, однако несколько стран согласились с предложением Макрона.



Войска НАТО. Фото из открытых источников

Одними из первых с позицией Франции относительно возможности введения войск НАТО в Украину заявили страны Балтийского региона. Советник президента Литвы Кястутис Будрис отметил, что литовские чиновники рассматривают такую возможность. А премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что не исключает такой возможности и добавила, что это был бы сигнал для Путина.

Четвертой страной, не отрицавшей возможности отправить свои войска на войну в Украину, стали Нидерланды. Начальник штаба обороны генерал Онно Эйхельсхайм заявил, что Нидерланды не исключают такого варианта, однако уточнил, что пока еще "не время говорить о таком сценарии".

О готовности направить свои войска заявила и Канада. Но министр обороны Билл Блэр объяснил, что канадский контингент военных не участвовал бы в боевых действиях в Украине.

Таким образом, к озвученному Макроном предложению Франции присоединились Литва, Эстония, Нидерланды и Канада.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во Франции объяснили, какие задачи могли бы выполнять войска НАТО на войне в Украине.

Также "Комментарии" писали, что крупнейшие союзники Киева ответили, отправят ли свои войска на войну в Украину. США, Великобритания, Германия, Польша и еще несколько стран возразили, что будут направлять войска НАТО в Украину.