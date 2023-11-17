Пьяные оккупанты пугают гауляйтеров Мелитополя

Так называемая "власть" временно оккупированного города Мелитополь Запорожской области ищет способы преодоления алкоголизма в российской армии. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет в Telegram мелитопольский мэр Иван Федоров.

Военнослужащие РФ на оккупированных территориях Украины. Фото из открытых источников

Из-за страха перед нетрезвыми русскими оккупантами гауляйтеры Мелитополя то и дело усиливают "сухой закон".

"В Мелитополе запретили продавать даже пиво. А крепкие алкогольные напитки легально не купить уже до 18 декабря", — сообщил Иван Федоров.

По словам главы города, российские захватчики игнорируют запреты, напиваются, после чего устраивают истерики и видят во всех подряд партизан из движения сопротивления.

Федоров иронически отметил, что алкоголизм не поможет оккупантам рассмотреть сопротивление, которое безусловно существует, поскольку жители Мелитополя ждут на украинскую армию.

Ранее "Комментарии" писали, что российские оккупанты во временно оккупированной Запорожской области оставили людей без социальных выплат. По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, пока местный российский гауляйтер Евгений Балицкий на камеры пропагандистов обещает, что все социальные обязательства будут исполнены, люди на оккупированной части области говорят правду. Работникам водоканала в Мелитополе не выплачивают заработную плату уже полтора месяца. Между тем, как коллектив музыкальной школы месяц работал даром. Кроме зарплат, россияне задерживают и другие соцвыплаты.

"Комментарии" также сообщали, что украинским партизанам удалось установить, что россияне активно сооружают огневые позиции между Евпаторией и Симферополем. Там они заняли развлекательный комплекс "Солнышко". Кроме этого, вдоль трассы появились КПП.





