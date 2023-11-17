logo

BTC/USD

36374.12

ETH/USD

1930.60

LTC/USD

69.17

USD/UAH

37.50

EUR/UAH

40.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Пьяные оккупанты пугают гауляйтеров Мелитополя
commentss НОВОСТИ Все новости

Пьяные оккупанты пугают гауляйтеров Мелитополя

В оккупированном Мелитополе так называемая «власть» боится алкоголизма в рядах российских захватчиков

сегодня, 16:53
Автор:
avatar

Марьян Ощановский
Поделитесь публикацией:

Так называемая "власть" временно оккупированного города Мелитополь Запорожской области ищет способы преодоления алкоголизма в российской армии. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет в Telegram мелитопольский мэр Иван Федоров.

Пьяные оккупанты пугают гауляйтеров Мелитополя

Военнослужащие РФ на оккупированных территориях Украины. Фото из открытых источников

Из-за страха перед нетрезвыми русскими оккупантами гауляйтеры Мелитополя то и дело усиливают "сухой закон".


"В Мелитополе запретили продавать даже пиво. А крепкие алкогольные напитки легально не купить уже до 18 декабря", — сообщил Иван Федоров.

По словам главы города, российские захватчики игнорируют запреты, напиваются, после чего устраивают истерики и видят во всех подряд партизан из движения сопротивления.

Федоров иронически отметил, что алкоголизм не поможет оккупантам рассмотреть сопротивление, которое безусловно существует, поскольку жители Мелитополя ждут на украинскую армию.

Ранее "Комментарии" писали, что российские оккупанты во временно оккупированной Запорожской области оставили людей без социальных выплат. По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, пока местный российский гауляйтер Евгений Балицкий на камеры пропагандистов обещает, что все социальные обязательства будут исполнены, люди на оккупированной части области говорят правду. Работникам водоканала в Мелитополе не выплачивают заработную плату уже полтора месяца. Между тем, как коллектив музыкальной школы месяц работал даром. Кроме зарплат, россияне задерживают и другие соцвыплаты.

"Комментарии" также сообщали, что украинским партизанам удалось установить, что россияне активно сооружают огневые позиции между Евпаторией и Симферополем. Там они заняли развлекательный комплекс "Солнышко". Кроме этого, вдоль трассы появились КПП.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/ivan_fedorov_melitopol/3794
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!