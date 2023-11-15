logo

BTC/USD

36376.91

ETH/USD

2013.68

LTC/USD

72.10

USD/UAH

37.60

EUR/UAH

40.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Получают ли украинцы пенсии в оккупации: ответ Федорова
commentss НОВОСТИ Все новости

Получают ли украинцы пенсии в оккупации: ответ Федорова

Иван Федоров рассказал о жизни в оккупированной части Запорожской области

сегодня, 17:05
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Российские оккупанты во временно оккупированной Запорожской области оставили людей без социальных выплат. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram-канале сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Получают ли украинцы пенсии в оккупации: ответ Федорова

Мэр Мелитополя Иван Федоров. Фото: Getty Images

Городской голова отметил, во временно оккупированных населенных пунктах Запорожской области люди остались без пенсий и зарплат. Бюджетники месяцами сидят без зарплат, отметил Федоров.


По его словам, пока местный российский гауляйтер Евгений Балицкий на камеры пропагандистов обещает, что все социальные обязанности будут выполнены, люди на оккупированной части области говорят правду.

Местные жители сообщили, что сотрудникам водоканала в Мелитополе не выплачивали заработную плату уже полтора месяца. Между тем как коллектив музыкальной школы месяц работал даром.

Кроме зарплат россияне задерживают и другие соцвыплаты. В частности, по информации мэра, пенсии и детские выплаты задерживаются традиционно.

Читайте также на портале "Комментарии" — в то время, как представители Белого дома продолжают делать тревожные заявления о снижении поддержки Украины из-за того, что Конгресс не рассматривает соответствующий запрос, генсек НАТО Йенс Столтенберг акцентирует: Украина нуждается в еще большей помощи со стороны союзников. Между тем, россияне усилили атакующие действия, особенно в районе Авдеевки. А руководитель Офиса президента Андрей Ермак, находящийся сейчас в США, заявляет, что 2024-й станет переломным и решающим моментом в войне России против Украины. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", что сейчас происходит вокруг российско-украинской войны – и как ситуация может развиваться дальше.

Также издание "Комментарии" сообщало – почему ЕС оказался не готов поставить обещанные снаряды Украине: какие перспективы дальнейшей поддержки.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/ivan_fedorov_melitopol/3782
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!