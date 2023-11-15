Получают ли украинцы пенсии в оккупации: ответ Федорова

Российские оккупанты во временно оккупированной Запорожской области оставили людей без социальных выплат. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram-канале сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Мэр Мелитополя Иван Федоров. Фото: Getty Images

Городской голова отметил, во временно оккупированных населенных пунктах Запорожской области люди остались без пенсий и зарплат. Бюджетники месяцами сидят без зарплат, отметил Федоров.

По его словам, пока местный российский гауляйтер Евгений Балицкий на камеры пропагандистов обещает, что все социальные обязанности будут выполнены, люди на оккупированной части области говорят правду.

Местные жители сообщили, что сотрудникам водоканала в Мелитополе не выплачивали заработную плату уже полтора месяца. Между тем как коллектив музыкальной школы месяц работал даром.

Кроме зарплат россияне задерживают и другие соцвыплаты. В частности, по информации мэра, пенсии и детские выплаты задерживаются традиционно.

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