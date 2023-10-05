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Путин заявил претензии на большой украинский город

Путин заявил свои претензии на Одессу, который он считает "русским городом"

сегодня, 21:17
Автор:
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Константин Куликов
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В ходе своего выступления на Валдайском форуме президент РФ заявил, что считает Одессу "русским городом". Об этом сообщают "Комментарии".

Путин заявил претензии на большой украинский город

Одесса не рада оккупантам

"Одесса — это, конечно, русский город, — заявил Путин. — Но чуть-чуть еврейский. Чуть-чуть".


Напомним, что после масштабного вторжения в Украину в 2022 году, части оккупационной армии России, захватив Херсон, наступали в направлении Вознесенска Николаевской области. По мнению экспертов, стратегический план российского командования состоял в окружении Николаева и последующем захвате Одессы, чтобы таким образом отрезать Украину от Черного моря и одесского порта, через которые страна может получать военную помощь. А также для выхода на границу с пророссийской самопровозглашенной Приднестровской молдавской республикой.

В ходе боев со 2 по 18 марта 2022 года между российскими оккупантами и Силами обороны Украины армия РФ была отброшена от города. 

Вознесенск находится рядом с ключевым пунктом пересечения реки Южный Буг. Взятие его могло бы открыть путь для нападения на Одессу с севера, поскольку российская армия изо всех сил пыталась закрепиться на южных подступах к городу, не сумев взять Николаев на 55 миль южнее.

Тем временем, Медведев назвал условие начала переговоров по Украине. Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, известный своей агрессивной риторикой, заговорил о возможности переговоров по Украине.

Блинкен сделал новое заявление о $300 млрд замороженных российских активов. Блинкен заявил, что они ищут возможность передать Украине российские деньги.

А Украина решила не давать ход жалобам против Польши, Венгрии и Словакии: детали. 



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