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Украина решила не давать ход жалобам против Польши, Венгрии и Словакии: детали

Замминистра экономики Тарас Качка пояснил, что жалобы Украины против Польши, Венгрии и Словакии в ВТО сейчас на паузе

сегодня, 16:35
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украина решила "поставить на паузу" свои жалобы на Польшу, Венгрию и Словакию во Всемирной торговой организации, пытаясь найти компромиссное решение. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал замминистра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка в общении со СМИ в Брюсселе, пишет "Интерфакс-Украина"

Украина решила не давать ход жалобам против Польши, Венгрии и Словакии: детали

Замминистра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка

"Эта проблема (Ред. – ввоз украинской сельскохозяйственной продукции) будет устранена в ближайшие недели и месяцы. Будет много новостей о том, как меняется режим лицензирования и тому подобное. Это будет очень активная работа. Поэтому, пока мы ищем практическое решение, наши споры в ВТО на сегодня на паузе", – заявил замминистра.


Чиновник акцентировал, что Украина еще не начала сам процесс спора в ВТО.

"Мы не в споре – мы не оформляли рабочий орган для ведения спора, мы на стадии консультаций. Мы направили (в ВТО) это дело, и для консультаций есть 60 дней", – пояснил торгпред.

По его словам, Украина заинтересована найти конструктивное решение в рамках всего ЕС.

"Несмотря на то, что жалобы, которые мы направили, они против конкретных государств-членов, включая Польшу, это – системный вопрос наших отношений с ЕС. Наша цель – подчеркнуть, что ЕС и Украина имеют одинаковый подход к торговым соглашениям. Поэтому мы видим, как решить эту проблему в комплексе так, чтобы показать единство между нами и Польшей, между нами и ЕС, и между Польшей и ЕС", – отметил Тарас Качка.

Он назвал "большим общим достижением" то, что с непосредственно транзитом украинской продукции проблем с соседями нет.

"У нас остался единственный чувствительный пункт – это вопрос того, когда могут быть открыты рынки соседних стран для украинских товаров. Это – минимальная проблема, потому что мы туда не продаем много зерновой продукции. Но это вообще вопрос функционирования торговли между Украиной и ЕС", – добавил торгпред.

Говоря о ситуации с Польшей, Качка выразил надежду, что стороны смогут вернуться к обсуждению после выборов, поскольку системных препятствий для решения проблемы нет.

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