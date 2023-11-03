Путин заявил, что "не было никакой Украины"

Российский президент, опираясь на российскую имперскую версию истории Украины, заявил, что "Украины никогда не было", а ее южные земли земли назвал "южнорусскими". Об этом сообщают "Комментарии".

Путин

В этот раз Путин повторил в новом исполнении свои заявления о том, что "Украину придумал Ленин". При этом основной упор он сделал на якобы исторически несправедливой "передаче" Украине земель Северного Причерноморья.

"Все южнорусские земли были переданы Украине при создании СССР, — заявил Путин. — Не было же никакой Украины в составе империи. Были области, а сама она в 16 веке пришла, состояла из трех областей: Киев, Житомир, Чернигов. Вот и все. Это пришло из Речи Посполитой, из Польши, добровольно. Вон у нас в архивах лежит письмо: "мы – русские, православные люди, обращаемся в Москву к царю".

Ни украинского казачества, ни Украинской народной республики в картине мира российской диктатора нет. По его мнению, которое он высказывал и ранее, Южный и Восточный регионы Украине "подарил" Ленин.

"Начали формировать СССР и сформировали огромную Украину, прежде всего, за счет южнорусский земель. Все Причерноморье, хотя все эти города были основаны Екатериной II после серии войн с Османской империей", — говорит Владимир Путин.

Поэтому, по мнению главы РФ, в отношении аннексированных Россией Донбасса, Крыма, частей Херсонской и Запорожской областей необходимо употреблять термин не "новые территории", а "наши исторические территории".

Напомним, что большая часть упомянутых территорий до конца 18 века были частью Крымского ханства и земель Войска Запорожского — запорожского казачества.

Тем временем, Путин рассказал, что было бы при нормальных отношениях с Украиной.

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