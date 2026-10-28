Путин выбрал три главных цели и готовит сокрушительные удары: выдержит ли Украина

В российских пропагандистских эфирах обсуждается сценарий трех воздушных массированных атак. Они даже имеют конкретные названия, отмечая, что планируют уничтожить: последняя лампочка — погасить все электричество в Украине, последний вагон — уничтожить возможности передвигаться железнодорожным транспортом и последний мост. Конечно, это обсуждение, однако нельзя исключать, что такие планы на самом деле есть.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Журналист Дмитрий Гордон объяснил, сможет ли Украина сохранить электричество, железнодорожное сообщение и мосты и чем ответит России.

"У нас есть много возможностей. Я не хочу останавливаться на конкретике. Мы выдавать россиянам ничего не будем", – отметил он.

При этом заметил, что с россиянами говорил бы следующим образом – еще один снаряд упадет на Харьков, мы начинаем бить по Белгороду.

"Вот просто сносим с лица земли. Не мы это начали. Вы чего? Хватит бить по Харькову. Восклицательный знак. Первый же удар по Харькову понесется по Белгороду и начнем соревнования. А потом по Курску, а потом по Брянску, а потом по Воронежу.

Кроме того, как отмечал Гордон, обязательно баллистика улетит на Москву .

Напомним: портал "Комментарии" писал , что, по словам журналиста Гордона, война может еще продолжаться и неделю, и месяц, и два года, однако она уже идет к завершению.

Он объяснил, что ее бессмысленность и отсутствие результата со стороны агрессора России настолько явные и настолько очевидны, и привлечение всего мира уже настолько критично, что все равно поиск выхода и поиск окончания правильного окончания этой войны просто напрашивается.



