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Путин выбрал три главных цели и готовит сокрушительные удары: выдержит ли Украина

Журналист Гордон рассказал, как нужно отвечать на удары России

28 октября 2026, 16:14
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Кречмаровская Наталия

В российских пропагандистских эфирах обсуждается сценарий трех воздушных массированных атак. Они даже имеют конкретные названия, отмечая, что планируют уничтожить: последняя лампочка — погасить все электричество в Украине, последний вагон — уничтожить возможности передвигаться железнодорожным транспортом и последний мост. Конечно, это обсуждение, однако нельзя исключать, что такие планы на самом деле есть.

Путин выбрал три главных цели и готовит сокрушительные удары: выдержит ли Украина

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Журналист Дмитрий Гордон объяснил, сможет ли Украина сохранить электричество, железнодорожное сообщение и мосты и чем ответит России.

"У нас есть много возможностей. Я не хочу останавливаться на конкретике. Мы выдавать россиянам ничего не будем", – отметил он.

При этом заметил, что с россиянами говорил бы следующим образом – еще один снаряд упадет на Харьков, мы начинаем бить по Белгороду.

"Вот просто сносим с лица земли. Не мы это начали. Вы чего? Хватит бить по Харькову. Восклицательный знак. Первый же удар по Харькову понесется по Белгороду и начнем соревнования. А потом по Курску, а потом по Брянску, а потом по Воронежу.

Кроме того, как отмечал Гордон, обязательно баллистика улетит на Москву .

Напомним: портал "Комментарии" писал , что, по словам журналиста Гордона, война может еще продолжаться и неделю, и месяц, и два года, однако она уже идет к завершению.

Он объяснил, что ее бессмысленность и отсутствие результата со стороны агрессора России настолько явные и настолько очевидны, и привлечение всего мира уже настолько критично, что все равно поиск выхода и поиск окончания правильного окончания этой войны просто напрашивается.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=L5WE_Vq38MI
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