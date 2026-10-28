Путін обрав три головні цілі та готує нищівні удари: чи витримає Україна

У російських пропагандистських ефірах обговорюють сценарій трьох повітряних масованих атак. Вони навіть мають конкретні назви, зазначаючи, що планують знищити: “остання лампочка” — погасити всю електрику в Україні, “останній вагон” — знищити можливості пересуватися залізничним транспортом і “останній міст”. Звісно, це обговорення, однак не можна виключати, що насправді такі плани є.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Журналіст Дмитро Гордон пояснив, чи зможе Україна зберегти електрику, залізничне сполучення та мости і чим відповість Росії.

"У нас є багато можливостей. Я не хочу зупинятися на конкретиці. Ми видавати росіянам нічого не будемо", — зазначив він.

При цьому зауважив, що з росіянами говорив би наступним чином — ще один снаряд впаде на Харків, ми починаємо бити по Бєлгороду.

"От просто зносимо з лиця землі. Не ми це почали. Ви чого? Досить бити по Харкову. Знак оклику. Перший же удар по Харкову понесеться по Бєлгороду і почнемо змагання. А потім по Курську, а потім по Брянську, а потім по Воронежу. Так і працюватимемо. У цю гру можна грати, знаєте, з двох сторін”, — зазначив він.

Крім того, як зазначав Гордон, обов’язково балістика полетить на Москву.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами журналіста Гордона, війна може ще тривати і тиждень, і місяць, і два роки, однак вона вже йде до завершення.

Він пояснив, що її безглуздість та відсутність результату з боку агресора Росії настільки явні і настільки очевидні, і залучення всього світу вже настільки критичне, що все одно пошук виходу та пошук закінчення правильного закінчення цієї війни просто напрошується.



