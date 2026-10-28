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Путін обрав три головні цілі та готує нищівні удари: чи витримає Україна

Журналіст Гордон розповів, як потрібно відповідати на удари Росії

28 жовтня 2026, 16:14
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Кречмаровская Наталия

У російських пропагандистських ефірах обговорюють сценарій трьох  повітряних масованих атак. Вони навіть мають конкретні назви, зазначаючи, що планують знищити: “остання лампочка” — погасити всю електрику в Україні, “останній вагон” — знищити можливості пересуватися залізничним транспортом і “останній міст”. Звісно, це обговорення, однак не можна виключати, що насправді такі плани є. 

Путін обрав три головні цілі та готує нищівні удари: чи витримає Україна

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Журналіст Дмитро Гордон пояснив, чи зможе Україна зберегти електрику, залізничне сполучення та мости і чим відповість Росії.

"У нас є багато можливостей. Я не хочу зупинятися на конкретиці. Ми видавати росіянам нічого не будемо", — зазначив він.

При цьому зауважив, що з росіянами говорив би наступним чином — ще один снаряд впаде на Харків, ми починаємо бити по Бєлгороду.

"От просто зносимо з лиця землі. Не ми це почали. Ви чого? Досить бити по Харкову. Знак оклику. Перший же удар по Харкову понесеться по Бєлгороду і почнемо змагання. А потім по Курську, а потім по Брянську, а потім по Воронежу. Так і працюватимемо. У цю гру можна грати, знаєте, з двох сторін”, — зазначив він. 

Крім того, як зазначав Гордон, обов’язково балістика полетить на Москву.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами журналіста Гордона, війна може ще тривати і тиждень, і місяць, і два роки, однак вона вже йде до завершення. 

Він пояснив, що її безглуздість та відсутність результату з боку агресора Росії настільки явні і настільки очевидні, і залучення всього світу вже настільки критичне, що все одно пошук виходу та пошук закінчення правильного закінчення цієї війни просто напрошується.




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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=L5WE_Vq38MI
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