Війна йде до завершення: Гордон приголомшив новим прогнозом

Війна може ще тривати і тиждень, і місяць, і два роки, однак вона вже йде до завершення.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

У цьому переконаний журналіст Дмитро Гордон.

“Для мене очевидно, що війна йде все одно до кінця. Тому що її безглуздість та відсутність результату з боку агресора Росії настільки явні і настільки очевидні, і залучення всього світу вже настільки критичне, що все одно пошук виходу та пошук закінчення правильного закінчення цієї війни просто напрошується. Ця війна вже всім осто***ла”, — пояснив журналіст.

За його словами, Путину теж уже незручна війна. Інша була б справа, якби він захоплював місто за містом, пояснив Гордон. А так — на фронті він відступає, економіка горить, і буде тільки гірше, якщо він буде воювати ще рік.

Єдиний плюс — поки він воює, то він при владі. Однак журналіст переконаний, якщо Путіну дадуть можливість врятуватися і достойно пояснити це росіянам та вийти з війни, він буде радий.

"Я вважаю, що все одно пошук миру йде інтенсивно. Магістрально, стратегічно війна йде до кінця. Вона може тривати ще тиждень, а може місяць, а може 2 роки, заради бога. Але все одно ось за настроєм, за втомою ... настає ж втома теж", — зауважив Гордон.

Просування росіян немає, саме тому, за його словами, всі шукають варіанти виходу — Європа, Америка, Україна, Росія. Зазначив, що всі намагаються знайти в цьому свій зиск. При цьому в України немає вигоди. Ми, за його словами, готові зупинитися на лінії бойового зіткнення. Америка пропонує сторонам відійти на певну відстань від лінії фронту. Однак ці умови не приймає Путін, адже він не зможе пояснити росіянам, чому так довго воювали, велика кількість вбитих та поранених, зруйнована економіка та геополітика і не захопили навіть Донбас.

Саме тому, підсумував Гордон, всі шукають варіанти, як Путіну “зберегти обличчя” перед росіянами.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Путін різко змінив плани щодо Зеленського.



