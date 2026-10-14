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Война идет к завершению: Гордон ошеломил новым прогнозом

Журналист Гордон убежден, что война идет до завершения, однако не сказал, сколько она еще продлится

14 октября 2026, 15:14
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Кречмаровская Наталия

Война может продолжаться и неделю, и месяц, и два года, однако она уже идет к завершению.

Война идет к завершению: Гордон ошеломил новым прогнозом

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

В этом убежден журналист Дмитрий Гордон.

"Для меня очевидно, что война идет все равно до конца. Потому что ее бессмысленность и отсутствие результата со стороны агрессора России настолько явны и настолько очевидны, и привлечение всего мира уже настолько критично, что все равно поиск выхода и поиск окончания правильного окончания этой войны просто напрашивается. Эта война уже всем осто***ла", — пояснил журналист.

По его словам, Путину тоже уже неудобная война. Другое было бы дело, если бы он захватывал город за городом, объяснил Гордон. А так – на фронте он отступает, экономика горит, и будет только хуже, если он будет воевать еще год.

Единственный плюс – пока он воюет, то он у власти. Однако журналист убежден, если Путину дадут возможность спастись и достойно объяснить это россиянам и выйти из войны, он будет рад.

"Я считаю, что все равно поиск мира идет интенсивно. Магистрально, стратегически война идет до конца. Она может длиться еще неделю, а может месяц, а может 2 года, ради бога. Но все равно вот по настроению, за усталостью... наступает усталость тоже", — заметил Гордон.

Продвижения россиян нет, именно поэтому, по его словам, все ищут варианты выхода – Европа, Америка, Украина, Россия. Отметил, что все пытаются найти в этом свою выгоду. При этом у Украины нет выгоды. Мы, по его словам, готовы остановиться на линии боевого столкновения. Америка предлагает сторонам отойти на определенное расстояние от фронта. Однако эти условия не принимает Путин, он ведь не сможет объяснить россиянам, почему так долго воевали, большое количество убитых и раненых, разрушена экономика и геополитика и не захватили даже Донбасс.

Именно поэтому, подытожил Гордон, все ищут варианты, как Путину "сохранить лицо" перед россиянами.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Путин резко изменил планы по Зеленскому.




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Источник: https://www.youtube.com/live/tUnAUFAkik4
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