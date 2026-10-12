Путін змінив плани щодо Зеленського: що тепер задумали в Кремлі

Лідер РФ Володимир Путін не погодився на 60-денне перемир’я, яке дало б Україні можливість провести вибори. Натомість у Путіна заявили, що Москва готова припинити удари лише в день голосування. Чому Кремль відкидає тривалішу паузу та чи може це бути частиною прихованого плану, пояснили три моделі штучного інтелекту.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT вважає відмову показовою: Кремль роками звинувачує Київ у небажанні проводити вибори, але після заяви Володимира Зеленського про готовність організувати голосування за умови припинення вогню Москва не підтримала пропозицію.

Пояснення російської сторони про небажання давати Україні час на відновлення сил, на думку чат-бота, свідчить про справжні пріоритети Кремля. Якби проведення виборів було головною метою, 60-денне перемир’я могло б стати перевіркою готовності сторін до політичного процесу.

Натомість Росія зберігає військовий тиск і продовжує ставити під сумнів легітимність української влади. Довести існування конкретного таємного плану неможливо, однак таку поведінку можна розглядати як спробу виснажувати Україну й посилювати політичну напругу навколо виборів.

Чат-бот Grok пояснює відмову прагматичними інтересами Кремля. Він наводить позицію речника Путіна Дмитра Пєскова, який заявив, що Росії потрібне не тимчасове припинення вогню, а "довгостроковий мир". Водночас у Москві стверджують, що пауза потрібна Зеленському, аби відновити сили та продовжити війну.

На думку Grok, перемир’я дозволило б Україні перегрупуватися, поповнити резерви й відремонтувати техніку. Ще один можливий мотив — політичний. Проведення виборів могло б послабити російські звинувачення в нелегітимності українського президента.

Чат-бот також вважає, що Кремль ризикував би втратити зручний аргумент для тиску на Захід. Тому дозвіл на припинення обстрілів лише в день голосування Grok трактує не як повноцінний компроміс, а як спосіб зберегти військову перевагу та продовжити виснаження України.

Чат-бот DeepSeek припускає, що мета Кремля може полягати не лише у збереженні військового тиску, а й у розколі українського суспільства. За наведеною чат-ботом версією, у разі заморожування війни Росія може домагатися проведення виборів, щоб спровокувати внутрішню політичну фрагментацію, послабити Україну, а згодом досягти своїх цілей політичним шляхом або відновити повномасштабні бойові дії.

DeepSeek також посилається на оцінки західних експертів, згідно з якими Кремль використовує тему виборів для затягування війни та тиску на переговорах. Окремо чат-бот припускає, що Росія може спробувати використати голоси українців, які проживають на її території, для посилення політичного впливу. Водночас це саме припущення, а не доведений сценарій.

На думку DeepSeek, Путін не зацікавлений у перемир’ї, яке не забезпечить йому політичних або військових переваг. Москва прагне зберегти контроль над ситуацією та впливати на умови й результати політичних процесів в Україні.

У висновку, усі три чат-боти сходяться в головному: відмова від 60-денного перемир’я може бути пов’язана з небажанням Кремля давати Україні час на відновлення та послаблювати військовий тиск. Вони також вказують на можливе використання теми виборів як інструменту політичного впливу.

Різниця — в оцінці масштабів задуму. ChatGPT обережно говорить про ймовірну стратегію тиску, Grok наголошує на військових і пропагандистських вигодах, а DeepSeek описує ширший сценарій політичної дестабілізації. Однак жодна з цих відповідей сама по собі не доводить існування конкретного таємного плану Кремля.

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