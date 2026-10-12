Лидер РФ Владимир Путин не согласился на 60-дневное перемирие, которое дало бы Украине возможность провести выборы. В то же время у Путина заявили, что Москва готова прекратить удары только в день голосования. Почему Кремль отвергает более длительную паузу и может ли быть частью скрытого плана, объяснили три модели искусственного интеллекта.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот ChatGPT считает отказ показательным: Кремль годами обвиняет Киев в нежелании проводить выборы, но после заявления Владимира Зеленского о готовности организовать голосование при прекращении огня Москва не поддержала предложение.

Объяснение российской стороны о нежелании давать Украине время на восстановление сил, по мнению чат-бота, свидетельствует о настоящих приоритетах Кремля. Если бы проведение выборов было главной целью, 60-дневное перемирие могло бы стать проверкой готовности сторон к политическому процессу.

Россия сохраняет военное давление и продолжает ставить под сомнение легитимность украинской власти. Доказать существование конкретного тайного плана невозможно, однако такое поведение можно рассматривать как попытку истощать Украину и усиливать политическое напряжение вокруг выборов.

Чат-бот Grok объясняет отказ прагматическими интересами Кремля. Он приводит позицию спикера Путина Дмитрия Пескова, который заявил, что России нужно не временное прекращение огня, а "долгосрочный мир". В то же время в Москве утверждают, что пауза нужна Зеленскому, чтобы возобновить силы и продолжить войну.

По мнению Grok, перемирие позволило Украине перегруппироваться, пополнить резервы и отремонтировать технику. Еще один возможный мотив – политический. Проведение выборов могло бы ослабить российские обвинения в нелегитимности президента.

Чат-бот также считает, что Кремль рисковал бы упустить удобный аргумент для давления на Запад. Поэтому разрешение на прекращение обстрелов только в день голосования Grok трактует не как полноценный компромисс, а способ сохранить военное преимущество и продолжить истощение Украины.

Чат-бот DeepSeek предполагает, что цель Кремля может состоять не только в сохранении военного давления, но и в расколе украинского общества. По приведенной чат-ботом версии, в случае замораживания войны Россия может добиваться проведения выборов, чтобы спровоцировать внутреннюю политическую фрагментацию, ослабить Украину, а затем достичь своих целей политическим путем или возобновить полномасштабные боевые действия.

DeepSeek также ссылается на оценки западных экспертов, согласно которым Кремль использует тему выборов для затягивания войны и давления на переговоры. Отдельно чат-бот предполагает, что Россия может попытаться использовать голоса проживающих на ее территории украинцев для усиления политического влияния. В то же время это самое предположение, а не доказанный сценарий.

По мнению DeepSeek, Путин не заинтересован в перемирии, которое не обеспечит ему политических или военных преимуществ. Москва стремится сохранить контроль над ситуацией и оказывать влияние на условия и результаты политических процессов в Украине.

В заключении, все три чата сходятся в главном: отказ от 60-дневного перемирия может быть связан с нежеланием Кремля давать Украине время на восстановление и ослаблять военное давление. Они также указывают на возможное использование выборной темы как инструмента политического влияния.

Разница – в оценке масштабов замысла. ChatGPT осторожно говорит о вероятной стратегии давления, Grok отмечает военные и пропагандистские выгоды, а DeepSeek описывает более широкий сценарий политической дестабилизации. Однако ни один из этих ответов сам по себе не доказывает существование конкретного тайного плана Кремля.

Напомним: портал "Комментарии" писал, решится ли Трамп "наказать" Украину, оставив ее без разведданных и оружия.



