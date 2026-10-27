Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Журналіст Дмитро Гордон розповів, чому Україна не б’є по НПЗ Росії та коли балістика полетить на Москву. За його словами, вище керівництво України ухвалило рішення припинити не бити по російських НПЗ через вибори в США. Однак після 3 листопада, наголосив він, все зміниться.
Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"
За його словами, балістика повністю готова, пройшла випробування та чекає наказу верховного головнокомандувача. Зазначив, що очікується тільки проведення виборів в США.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що до Зеленського з’явилося чимало гострих питань через ракетну програму. Співзасновниця оборонної компанії FirePoint Ірина Терех зробила гучну заяву про ракету “Фламінго”. За її словами, це була не суперзброя, а більше політичний стейтмент.
Керівник політико-правових програм в Українському центрі суспільного розвитку Ігор Рейтерович зазначив, що ця заява певною мірою сприймається як знущання.