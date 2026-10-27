Журналіст Дмитро Гордон розповів, чому Україна не б’є по НПЗ Росії та коли балістика полетить на Москву. За його словами, вище керівництво України ухвалило рішення припинити не бити по російських НПЗ через вибори в США. Однак після 3 листопада, наголосив він, все зміниться.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

"Після 3-го розмова буде гранично прямою. Я чому говорю, що треба 9 днів протриматися. Я думаю, що плюс-мінус Зеленський скаже: "Значить, дивіться, або ми підписуємо зараз справедливий і довгостроковий мир, або ми зруйнуємо всю вашу нафтопереробну промисловість, сидітимете без бензину. Ми зруйнуємо вашу авіаційну галузь. Не літатимуть літаки до Москви і з Москви". Конкретику говорю. Плюс балістичні ракети робитимуть у вашому небі що хочуть”, — зазначив Гордон.

За його словами, балістика повністю готова, пройшла випробування та чекає наказу верховного головнокомандувача. Зазначив, що очікується тільки проведення виборів в США.

“По Москві полетить балістика. Москва першому місці. Балістика, якої у нас багато, повторюю, є поки що політичне рішення до виборів Конгрес її не застосовуватиме. Не застосовуємо”, — підсумував він.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що до Зеленського з’явилося чимало гострих питань через ракетну програму. Співзасновниця оборонної компанії FirePoint Ірина Терех зробила гучну заяву про ракету “Фламінго”. За її словами, це була не суперзброя, а більше політичний стейтмент.

Керівник політико-правових програм в Українському центрі суспільного розвитку Ігор Рейтерович зазначив, що ця заява певною мірою сприймається як знущання.



