Путин требует для РФ "гарантий безопасности": что на самом деле он имеет в виду

По итогам визита в Китай Владимир Путин говорил о "гарантиях безопасности" для России. По словам политолога Петра Олещука, такие "гарантии" ничего хорошего не означают для Украины.

Путин заговорил о "гарантиях безопасности" для РФ. Фото из открытых источников

"В Кремле часто говорят, что Украина стала антироссией, и это якобы создает угрозы для РФ. По словам Путина, избежать рисков для России можно за счет действенных гарантий. По его логике, действенные гарантии для России – это присутствие российской армии на украинских территориях и имплементация тех же Стамбульских договоренностей. Другими словами, когда Путин говорит о "гарантиях безопасности" для России, он фактически продолжает проталкивать институциональные ограничения украинского суверенитета", – рассказал Петр Олещук.

По словам политолога, в качестве инструмента реализации путинского плана подойдут и Стамбульские договоренности, и мирный план Китая.

"Именно поэтому РФ заявляет о приемлемости китайского плана, поскольку предлагает закрепить за Россией оккупированные территории и предусматривает институциональные ограничения суверенитета Украины", — добавил эксперт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что необходимость проведения в России новой частичной мобилизации станет неизбежной до конца 2024 года или начала 2025 года. Как пишет Financial Times со ссылкой на источник, близкий к руководству российской армии, властям России, возможно, придется выйти за рамки нынешней стратегии набора военнослужащих. Такой шаг может быть вызван необходимостью сохранить превосходство российской армии на фронте в Украине.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что любая война заканчивается переговорами и соглашениями. Война в Украине может закончиться по финскому сценарию, когда Финляндия после войны с Советским союзом потеряла часть территорий, но сохранилась как государство, заявил командир 57-й отдельной мотопехотной бригады Александр Бакулин. При этом офицер ВСУ, чья бригада одной из первых вступила в бой с оккупантами в Харьковской области, считает, что Украина уже выиграла войну против России.