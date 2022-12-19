Путин решил дарить "героям войны" землю в Крыму и Подмосковье

Президент России Владимир Путин издал распоряжение, по которому отличившимся участникам войны против Украины рекомендуется безвозмездно выдавать земельные участки в Подмосковье, Крыму и Севастополе. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Осторожно, новости", публикуя копию распоряжения российского диктатора.

Владимир Путин. Фото: ТАСС

Согласно распоряжению, Путин решил дарить землю военным, награжденным за заслуги на войне, ветеранам боевых действий, родственникам погибших.

Указ подписан 19 декабря.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 19 декабря россияне устроили очередную атаку на Украину с помощью иранских дронов. Пострадала, в том числе, Киевская область. На собственно фронте самая "жара" — в Донецкой области, особенно в районе Бахмута. Тогда как на юге (Запорожская область, Херсонская) мы, по словам президента Зеленского, уменьшаем потенциал российской армии. Стоит ли ожидать до конца года каких-то подвижек в войне на земле и в воздухе, а также в дипломатических, политических, экономических ударах по стране-агрессору? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – высшее военно-политическое руководство РФ (президент Путин, глава МИД Лавров, министр обороны Шойгу) сегодня "десантировалось" в Республике Беларусь (РБ). Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" цели этого визита, а также – будет ли в итоге открыт Белорусский фронт против Украины.





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