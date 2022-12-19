Чем закончится визит Путина в Минск – будет ли в итоге открыт Белорусский фронт против Украины

Высшее военно-политическое руководство РФ (президент Путин, глава МИД Лавров, министр обороны Шойгу) сегодня "десантировалось" в Республике Беларусь (РБ). Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" цели этого визита, а также – будет ли в итоге открыт Белорусский фронт против Украины.

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По мнению Путина, если удастся захватить пусть даже не всю украинскую столицу, но ее часть, то рухнут коммуникация и логистика

По мнению директора Института внешне-политических исследований, конфликтолога, доктора политических наук Григория Перепелицы, открытие Белорусского фронта против Украины весьма вероятно. И сейчас создаются все условия для повторного вторжения с территории РБ. Не случайно, отмечает эксперт, генерал Залужный, главком ВСУ, говорил об этом в недавнем интервью изданию "The Economist". Не исключая, в том числе, нового наступления агрессора на Киев.

"Именно в этом ракурсе следует рассматривать визит 19 декабря всей высшей военно-политической верхушки РФ в Минск, – считает конфликтолог. – Мы не имеем (и вряд ли будем иметь) достоверную информацию, но цель визита очевидна – формирование новой региональной группировки войск для наступления на Украину с границ Беларуси".

Григорий Перепелица предполагает, что это будет некий микс из белорусских вооруженных сил (прежде всего, боевых частей, имеющих наступательный характер), а также из части российских войск.

Путин, уверен эксперт, давлением на Лукашенко в ракурсе прямого вовлечения РБ в войну против Украины, преследует политические и военно-стратегические цели.

"Политическая – лишить Лукашенко фактического руководства вооруженными силами РБ. По крайней мере, их ядром, которое Москва хочет подчинить Генштабу РФ. Так политически Путин не будет уже зависеть от Лукашенко в руководстве белорусской армией, – поясняет Григорий Перепелица. – И что тогда у Лукашенко остается? Тыловые части, которые он и так отдал российским войскам, как и военно-воздушные базы. Беларусь превратилась в основной логистический регион для госпиталей и всего тылового обеспечения армии РФ. Из белорусских арсеналов россияне выгребают всё, что только можно. Таким образом, Лукашенко, который пытается как-то "отпетлять" от прямого вторжения в Украину своими сухопутными войсками (чтобы иметь хоть какое-то оправдание перед вероятной будущей Гаагой), гоняет войска на тренировки-учения, лишь бы избежать собственно вторжения – будет прижать к стенке. И на нас в итоге двинут "миксованные" войска".

Эксперт напоминает, что россияне уже частично перебазировались на белорусские аэродромы, периодически проводят взлеты оттуда. Кроме того, продолжает он, россиянами в РБ освоены позиционные районы для нанесения ракетных ударов по территории Украины (включая использование "Искандеров".)

"Вторая цель – военная. Использование так называемого Белорусского фронта (он уже существует, но Путину мало пусков по нам ракет со стороны РБ и сковывания наших войск на белорусско-украинской границе) для блокирования путей поставок Украине военной техники и боеприпасов со стороны Запада. Агрессор надеется перерезать линии транспортирования военных грузов. И для этого необходим захват ряда территорий, хотя бы части северных украинских областей, граничащих с Беларусью", – поясняет логику Кремля конфликтолог.

Еще одна военная цель, по его мнению, заключается в использовании российско-белорусской группировки для повторного броска на Киев. Он остается привлекательной целью для Кремля в ракурсе завершения войны на российских условиях.

"По мнению Путина, если удастся захватить пусть даже не всю украинскую столицу, но ее часть, если получится свалить нашу власть, нарушить командование фронтами – то рухнут коммуникация и логистика. А наши части без командования будет легче уничтожить, продвинувшись на ряде направлений. Недаром в формате блицкрига россияне думали сделать именно это – свалить украинскую власть без необходимости оккупировать всю Украину и вести долгую войну. Но в итоге получили по зубам. И вынуждены теперь отползать, проводить мобилизацию, втягивать в войну РБ, готовя новый этап вторжения, – отмечает Григорий Перепелица. – Даже если новая атака со стороны Беларуси не приведет к захвату Киева и перерезанию логистики, она оттянет украинские силы и средства с восточного и южного фронта, ослабив там наши позиции".

Украина к сценарию повторного вторжения со стороны РБ готова

Руководитель Фундации "Высшая школа профессиональной политики" Олег Вострых оценивает вероятность наступления со стороны Беларуси как очень высокую.

"И тут не идет уже речь об отсутствии препятствий на пути. "Белорусская" сторона давно укреплена и усилена российскими войсками. И это самый короткий путь – как к Киеву, так и к логистическим путям поставки западного вооружения. И российское руководство будет пробовать повторно использовать этот маршрут для нападения на Украину, – прогнозирует эксперт. – Попутно решая вопрос "обнуление" амбиций Лукашенко. Все его старания избежать вторжения белорусских войск в Украину будут нивелированы, а РБ замазана кровью наряду с РФ. И хоть Лукашено давно является соучастником России в этой беспрецедентной войне, у него оставался ещё хоть какой-то шанс пройти "между капельками" в последующем – и сохранить свою власть в республике. Но Путин, похоже, не даст ему такой возможности. А в случае надобности – просто уберет Лукашенко физически".

Олег Вострых уверен, что Украина к сценарию повторного вторжения со стороны РБ готова. Вопрос в том, отмечает он, будут ли поставки вооружения от США и ЕС настолько мощными, чтобы закрыть потребности такой огромной линии фронта? Хватит ли у нас боеприпасов на отражение новых атак противника. А если хватит – то как надолго?

"То, что наши партнёры выделяют нам вооружение и боеприпасы "по чайной ложке", не радует. И главком ВСУ Залужный открыто говорит об этом в своём интервью "The Economist". Нам необходимо как можно больше боеприпасов и вооружения – и мы остановим рашистскую недоимперию. Ведь уже всем, думаю, понятно её стремление силой поработить Украину и установить свой миропорядок, основанный на лжи, фейках и рабстве (как в самой РФ). Более чем видны и ее использование полезных ископаемых как оружия, попытки диктовать миру свои правила авторитарной, антидемократичной игры", – подчеркивает Олег Вострых.

Он не сомневается, что Украина готова к повторному нападению со стороны Беларуси. И что для агрессора это уже будет "победный марш колонами", как в феврале. Впрочем, и тот марш был "победным" до поры до времени.

"Но следует понимать, что враг поменял тактику – и будет уничтожать гражданских, инфраструктуру перед своим наступлением на этом направлении. Нам просто надо быть готовыми ко всему, помогать и верить ВСУ, делать всё для победы!", – резюмирует эксперт.

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