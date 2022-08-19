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Путин проигрывает еще одну войну, – британская разведка

Планы РФ в кибервойне провалились еще и потому, что Украина является "чрезвычайно эффективным киберзащитником"

сегодня, 11:00 comments1026
Автор:

Кравцев Сергей
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За полгода полномасштабной войны России против Украины Путин проигрывает ещё одно сражение, в этот раз на информационном фронте. По факту за 6 месяцев в информационной войне против Украины Кремлю не удалось добиться успехов. Российские операции в информпространстве оказались неудачными, а фейки легко развеивались обнародованными разведданными. Как передает портал "Комментарии", глава британской разведывательной службы Джереми Флемминг в статье для The Economist.

Путин проигрывает еще одну войну, – британская разведка

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Джереми Флемминг отметил, также, как и изначальный план Кремля по оккупации всей Украины провалились попытки использования киберинструментов. Все это не дало результата. Путин полностью проиграл информационную войну, как в Украине, так и на Западе.

При этом в Британии отмечают, что, если в Европе Путин проиграл, то российская пропаганда до сих пор активно пытается действовать в других частях мира. Результатом этого есть то, что многие густонаселённые страны отказались принимать предложение ООН по осуждению России за её полномасштабное вторжение в Украину. Это произошло из-за того, что российская пропаганда подаёт неправдивую информацию в этих странах.

В британской разведке подчеркнули, киберборьба России и Украины за влияние на мнение людей далеко за пределами непосредственного поля боя столь же жестока и разрушительна, как и физическая война.

Читайте также на портале "Комментарии" — Кремль изменил планы по Украине: российский правозащитник спрогнозировал, что будет делать Путин.

Также издание "Комментарии" сообщало — в США назвали возможные причины взрывов в Крыму.




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Источник: https://www.economist.com/by-invitation/2022/08/18/the-head-of-gchq-says-vladimir-putin-is-losing-the-information-war-in-ukraine
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 10:47

Наш малюк, хлопчик-неадекват, дієздатний тільки завдяки і під патронатом друзів: Єрмака, Гетманцева, подібній органіці, живе в іншій реальності. Де його підтримує більше 90%, де він великий генералісімус жене ворога, а той біжить так, що вже кілька разів обіг навколо Землі і вкотре повернувся. Де він може розмовляти ультиматумами, вимагати, диктувати. Хоч його навіть своя історична батьківщина, Ізраїль, зневажає - бачить в ньому сучасного царя Ірода, той, щоб зберегти владу, навіть малюків чоловічої статі вбивав. А цей закрипачів чоловіків - така іронія долі. Все буде Маріуполь!


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