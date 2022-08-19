Путин проигрывает еще одну войну, – британская разведка

За полгода полномасштабной войны России против Украины Путин проигрывает ещё одно сражение, в этот раз на информационном фронте. По факту за 6 месяцев в информационной войне против Украины Кремлю не удалось добиться успехов. Российские операции в информпространстве оказались неудачными, а фейки легко развеивались обнародованными разведданными. Как передает портал "Комментарии", глава британской разведывательной службы Джереми Флемминг в статье для The Economist.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Джереми Флемминг отметил, также, как и изначальный план Кремля по оккупации всей Украины провалились попытки использования киберинструментов. Все это не дало результата. Путин полностью проиграл информационную войну, как в Украине, так и на Западе.

При этом в Британии отмечают, что, если в Европе Путин проиграл, то российская пропаганда до сих пор активно пытается действовать в других частях мира. Результатом этого есть то, что многие густонаселённые страны отказались принимать предложение ООН по осуждению России за её полномасштабное вторжение в Украину. Это произошло из-за того, что российская пропаганда подаёт неправдивую информацию в этих странах.

В британской разведке подчеркнули, киберборьба России и Украины за влияние на мнение людей далеко за пределами непосредственного поля боя столь же жестока и разрушительна, как и физическая война.

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