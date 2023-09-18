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Путин продает квартиру Зеленского: деньги направят на войну против Украины

Оккупационные власти в Крыму проводят масштабные аукционы по продаже недвижимости для пополнения бюджета. Среди лотов также значится квартира Зеленского.

сегодня, 10:25
Автор:
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Slava Kot
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В Кремле приняли решение продать захваченные квартиры в Крыму, принадлежащие покинувшим полуостров украинцам, или тех, кого Москва считает своими врагами. В ближайшее время на аукционе будет продано 100 объектов, включая квартиру Зеленского.

Путин продает квартиру Зеленского: деньги направят на войну против Украины

Путин продает квартиру Зеленского, а деньги направит на войну. Фото из открытых источников

Спикер оккупационного Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что на полуострове было проведено 8 аукционов по продаже конфискованной у украинцев недвижимости. За них оккупанты выручили более 815 млн рублей.


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Теперь Константинов объявил, что в скором времени планируется еще продажа около 100 объектов недвижимости. В их числе жилые помещения, санитарно-курортные заведения, коммерческие и служебные объекты. В перечень также попала квартира Зеленского. Оккупационная администрация Крыма рассчитывает получить из этих продаж 800 млн рублей. Все вырученные деньги по продаже изъятого имущества пойдут в бюджет Крыма, а с него на войну в Украине.

Квартира Владимира Зеленского имеет площадь около 130 кв. м, паркоместо и находится в одном из комплексов вблизи Ялты. Перед началом войны ее стоимость оценивалась около 500 тысяч долларов.

Ранее портал "Комментарии" писали, что последствия российского вторжения в Украину видны вблизи Норвегии. Главнокомандующий вооруженными силами Норвегии Эйрик Кристоферсен заявил о значительном сокращении российских сил вблизи общей границы. По его словам, сейчас там находится около 20% военных по сравнению с началом 2022 года, когда Россия еще не начала полномасштабную войну против Украины.

Также "Комментарии" писали, что в Крыму был замечен российский катер с необычным багажом. Осинт-исследователи обнаружили, что военные РФ перевозят контейнер для дельфинов. По их анализу российские силы используют боевых дельфинов для защиты Крыма от украинских атак.




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Источник: https://t.me/va_konstantinov/2785
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