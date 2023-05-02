Путин принял участие в "открытии" трамвайного движения в Мариуполе

Президент России Владимир Путин из-за видеосвязи принял участие в "торжественном открытии" трамвайного движения во временно оккупированном украинском городе Мариуполь. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Мариупольский трамвай. Фото из открытых источников

Во время полномасштабного вторжения российских войск был оккупирован украинский город Мариуполь. Теперь российский президент использует населённый пункт для своей пропаганды.

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Владимир Путин, находящийся в Санкт-Петербурге по видеосвязи принял участие в "открытии" трамвайного движения. Российский президент сообщил, что в действие вводится 10 км пути.

"Это только начало, впоследствии будем развивать транспортную инфраструктуру города в целом", — сказал Путин, пытаясь заверить российскую аудиторию, что в этот город будет длительное время под оккупацией РФ.

Кроме Путина в онлайн-режиме присутствовал также губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. А вот физически в город приехал главарь террористического квазигосударственного образования "ДНР" Денис Пушилин и коллаборационист Олег Моргун.

В своем выступлении Пушилин заявил, что якобы город разрушила "украинская агрессия".

"Если приехать сейчас впервые в Мариуполь, то увидишь еще много остатков той агрессии со стороны Украины, но если увидеть все в динамике — что было год назад и сейчас, то это совсем другая картина", — сказал коллаборационист.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что советника мэра города Мариуполь Петр Андрющенко рассказал о прибывающих в город россиянах из дальних регионов РФ. По подсчетам украинского чиновника в город приехало более 40 тыс. россиян.

Также "Комментарии" писал, что городской голова Мариуполя Вадим Бойченко назвал количество людей, погибших в городе с начала войны из-за российской агрессии.