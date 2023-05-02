logo

BTC/USD

28469.27

ETH/USD

1855.25

LTC/USD

87.80

USD/UAH

37.65

EUR/UAH

41.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Путин принял участие в "открытии" трамвайного движения в Мариуполе
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин принял участие в "открытии" трамвайного движения в Мариуполе

Российский диктатор с помощью видеосвязи присутствовал на "открытии" трамвайного пути в Мариуполе.

сегодня, 16:25
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Президент России Владимир Путин из-за видеосвязи принял участие в "торжественном открытии" трамвайного движения во временно оккупированном украинском городе Мариуполь. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Путин принял участие в "открытии" трамвайного движения в Мариуполе

Мариупольский трамвай. Фото из открытых источников

Во время полномасштабного вторжения российских войск был оккупирован украинский город Мариуполь. Теперь российский президент использует населённый пункт для своей пропаганды.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Владимир Путин, находящийся в Санкт-Петербурге по видеосвязи принял участие в "открытии" трамвайного движения. Российский президент сообщил, что в действие вводится 10 км пути.

"Это только начало, впоследствии будем развивать транспортную инфраструктуру города в целом", — сказал Путин, пытаясь заверить российскую аудиторию, что в этот город будет длительное время под оккупацией РФ.

Кроме Путина в онлайн-режиме присутствовал также губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. А вот физически в город приехал главарь террористического квазигосударственного образования "ДНР" Денис Пушилин и коллаборационист Олег Моргун.

В своем выступлении Пушилин заявил, что якобы город разрушила "украинская агрессия".

"Если приехать сейчас впервые в Мариуполь, то увидишь еще много остатков той агрессии со стороны Украины, но если увидеть все в динамике — что было год назад и сейчас, то это совсем другая картина", — сказал коллаборационист.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что советника мэра города Мариуполь Петр Андрющенко рассказал о прибывающих в город россиянах из дальних регионов РФ. По подсчетам украинского чиновника в город приехало более 40 тыс. россиян.

Также "Комментарии" писал, что городской голова Мариуполя Вадим Бойченко назвал количество людей, погибших в городе с начала войны из-за российской агрессии.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://dan-news.ru/obschestvo/putin-po-videosvjazi-prinjal-uchastie-v-zapuske-tramvajnogo-dvizhenija-v-mariupole/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!