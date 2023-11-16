Путин получит еще один ордер на арест: в каких преступлениях подозревается президент РФ

Группа экспертов по правам человека Global Rights Compliance собрала новые доказательства, свидетельствующие о том, что Россия активно планировала хищение украинского зерна, чтобы повлечь голод в Украине. Это позволит Международному уголовному суду в будущем выдать новый ордер на арест Путина. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Independent.



Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Отчет правозащитников Global Rights Compliance утверждает, что Россия в начале полномасштабного вторжения избрала своей целью районы, богатые зерном и инфраструктурой для производства пищевых продуктов.

Эксперты по праву обнаружили, что Россия начала готовиться к хищению украинских продуктов еще до начала полномасштабного вторжения. В 2021 году Россия "в беспрецедентных масштабах" закупала грузовики для перевозки зерна. Всего через неделю после 24 февраля Россия контролировала основные зерновые фермы и экспортировала на пике около 12 тыс. тонн зерна в сутки с оккупированных территорий.

Правозащитники надеются, что фиксация таких действий станет основой для нового ордера на арест президента России Владимира Путина по военным преступлениям в попытке создать голод, как метод ведения войны в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, какое имеет значение для Украины, что Международный уголовный суд выдал ордер на имя Владимира Путина.

Также "Комментарии" писали на кого из диктаторов Международный уголовный суд выдавал ордер на арест и какова их последующая судьба после этого. Оказалось, что Владимир Путин четвертый политический лидер, получавший ордер на арест от МУС, оставаясь при этом действующим руководителем страны.