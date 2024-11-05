Путин определил приоритетное направление для наступления в Украине: детали от британской разведки

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Кравцев Сергей
На юге Донецкой области российские войска продвинулись в нескольких районах по фронту шириной 20 км. Это направление является приоритетным. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сводке Министерства обороны Великобритании в X (Twitter).
Российская армия. Фото: из открытых источников
Британские специалисты отмечают, российские оккупанты захватили контроль над несколькими небольшими населенными пунктами, и продвинулись до 9 км в некоторых районах в течение недели.
По информации британской разведки, эти успехи стали следствием того, что Россия взяла под контроль Угледар в начале октября 2024 года.
Также на юге Донецкой области российские войска захватили город Горняк и заявляют, что захватили Кураховку. В 15 км к юго-востоку от Покровска Россия захватила Селидово, что, вероятно, еще больше создает условия для России, чтобы угрожать логистическому узлу Покровск.
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