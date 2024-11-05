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Путин определил приоритетное направление для наступления в Украине: детали от британской разведки

В течение недели российские войска в некоторых районах Донецкой области продвинулись до 9 км

сегодня, 12:37
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Кравцев Сергей

На юге Донецкой области российские войска продвинулись в нескольких районах по фронту шириной 20 км. Это направление является приоритетным. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сводке Министерства обороны Великобритании в X (Twitter).

Путин определил приоритетное направление для наступления в Украине: детали от британской разведки

Российская армия. Фото: из открытых источников

Британские специалисты отмечают, российские оккупанты захватили контроль над несколькими небольшими населенными пунктами, и продвинулись до 9 км в некоторых районах в течение недели.

По информации британской разведки, эти успехи стали следствием того, что Россия взяла под контроль Угледар в начале октября 2024 года.

Также на юге Донецкой области российские войска захватили город Горняк и заявляют, что захватили Кураховку. В 15 км к юго-востоку от Покровска Россия захватила Селидово, что, вероятно, еще больше создает условия для России, чтобы угрожать логистическому узлу Покровск.

"Россия продолжает отдавать приоритет южному Донецкому фронту, поддерживая выгодное для себя соотношение сил в этом секторе, что отчасти объясняет ускорение темпов российского наступления. Несмотря на большие потери личного состава, Россия продолжает набирать большое количество людей для поддержания своих операций на юге Украины", — отмечают в Минобороны Британии.

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