Существенно наращивание западной помощи Украине может заставить российского диктатора Владимир Путина пойти на компромиссные уступки и сесть за стол переговоров. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью "24 каналу" высказал полковник армии Великобритании в отставке Гэмиш де Бреттон-Гордон.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Бывший военный говорит, что не верит в искренность слов Путина, когда он говорит, что якобы РФ готова к переговорам, и считает практически равным нулю прекращение огня в ближайшее время.

"То, что посадит его за стол переговоров, это если украинские войска вытеснят россиян с территории, которую они оккупировали с февраля 2022 года, а также потенциально из районов, которые под оккупацией с 2014 года. Это они смогут сделать тогда, когда НАТО и США предоставят им возможность для этого", – заявил Гэмиш де Бреттон-Гордон.

Он считает, что хозяин Кремля цепляется за власть, поскольку "ястребы" в Москве выискивают в нем слабость, которая позволит им перебрать на себя власть. По его мнению, появление нового лидера не обязательно является плохой идеей, поскольку это может "перезагрузить" Россию.

Также военный напомнил, что российские экономика и армия значительно ослаблены, а общество, похоже, начинает узнавать правду о потерях и войне, у них появляются сомнения относительно замыслов Владимира Путина.

Читайте также на портале "Комментарии" — независимо от того, кто выиграет выборы президента США, российский диктатор Владимир Путин вообще не собирается заключать перемирие в войне против Украины на ее текущем этапе. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет Business Insider со ссылкой на мнения аналитиков.



