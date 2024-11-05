Заставит ли новый президент США Путина свернуть войну: на Западе озвучили прогноз

Независимо от того, кто выиграет выборы президента США, российский диктатор Владимир Путин вообще не собирается заключать перемирие в войне против Украины на ее текущем этапе. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет Business Insider со ссылкой на мнения аналитиков.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Аналитики отмечают, что предвыборная риторика Дональда Трампа и его напарника, кандидата в вице-президенты Джей Ди Венса может вдохновлять Путина на дальнейшую агрессию.

"Если Россия будет знать, что ее территориальный ревизионизм в Украине может быть разрешен Вашингтоном, то трудно понять, почему Москва не пойдет на то же в других местах (или даже дальше в Украине, как это было после 2014 года)", — сказал политический аналитик. компании RAND Coproration Пол Кормари.

К сожалению, победа Камалы Гаррис тоже вряд ли заставит Путина остановиться. Аналитики отмечают, что американская военная помощь от администрации Джо байдена, хотя и была спасительной для Украины, однако поступала она крайне ограниченно. Фактически для украинцев установили пределы того, как они могут защищаться.

Как отмечают авторы публикации, продолжение политики Байдена при президентстве Гаррис даст Путину понять, что он может продолжать войну на истощение против Украины, поскольку ВСУ будут и дальше страдать от дефицита всех видов вооружений.

Экономист Александер Мертенс недавно написал, что Россия, скорее всего, погрузится в экономический кризис вне зависимости от того, продолжит ли она войну или пойдет на перемирие. Это значит, что для Путина нет серьезного стимула останавливаться сейчас.

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