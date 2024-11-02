Северокорейские войска, которые будут привлечены к боевым действиям против Украины, будут иметь проблемы с совместимостью с российскими силами и использованием техники. Как передает портал "Комментарии", к такому выводу пришли аналитики Министерства обороны Великобритании.

Военные КНДР. Фото: из открытых источников

Британское Минобороны ссылается на ранее раскрытые данные о том, что около 10 тысяч военнослужащих КНДР уже находятся на территории России, а некоторые из них "почти наверняка" развернуты в Курской области.

"Российские и корейские войска почти наверняка столкнутся с трудностями оперативной совместимости, если ранее не проводили совместных военных учений", – говорится в обзоре.

Среди прочего, войска КНДР "почти наверняка" будут иметь проблемы с эксплуатацией российской техники, интеграцией в российскую структуру командования и управления, а также преодолением языкового барьера с российскими войсками.

Читайте также на портале "Комментарии" — первые тысячи северокорейских военных находятся совсем недалеко от украинской границы. Украинские войска нанесли бы превентивный удар, но нужно дальнобойное оружие. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Офиса президента.

Также издание "Комментарии" сообщало – Украина вместе с западными партнерами ошибочно недооценивают северокорейских солдат, говорят о том, что они давно не принимали участие в настоящих боях и не знают, что такое современная война. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The Washington Times", со ссылкой на мнение опытных военных.

"Нелепо, как они недооценивают северокорейцев… Я думаю, они станут шоком для западного мира", — отметил отставной южнокорейский генерал, возглавлявший Командование сил специального назначения Чон Ин-бум.

По словам отставного офицера морской пехоты США Гранта Ньюшема, азиатские войска умеют сражаться.



