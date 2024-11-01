Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Украина вместе с западными партнерами ошибочно недооценивают северокорейских солдат, говорят о том, что они давно не принимали участие в настоящих боях и не знают, что такое современная война. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The Washington Times", со ссылкой на мнение опытных военных.
Военные КНДР. Фото из открытых источников
По словам отставного офицера морской пехоты США Гранта Ньюшема, азиатские войска умеют сражаться.
Отмечается, что азиатские войска исторически превосходили ожидания, даже когда уступали в вооружении и испытывали нехватку снабжения.
Как отметил эксперт по Китаю и старший научный сотрудник Школы международных исследований имени С. Раджаратнама Дрю Томпсон, социальный клей, связывающий этнически однородные нации, дает преимущество.
Читайте также на портале "Комментарии" — США и союзники по НАТО должны быть готовы к атакам на "непосредственно на северокорейские войска", если те будут привлечены к боевым действиям в Украине на стороне России. Как передает портал "Комментарии", такое мнение высказал председатель комитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер, пишет "Голос Америки".
Новости