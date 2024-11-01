Украина вместе с западными партнерами ошибочно недооценивают северокорейских солдат, говорят о том, что они давно не принимали участие в настоящих боях и не знают, что такое современная война. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The Washington Times", со ссылкой на мнение опытных военных.

Военные КНДР. Фото из открытых источников

"Нелепо, как они недооценивают северокорейцев… Я думаю, они станут шоком для западного мира", — отметил отставной южнокорейский генерал, возглавлявший Командование сил специального назначения Чон Ин-бум.

По словам отставного офицера морской пехоты США Гранта Ньюшема, азиатские войска умеют сражаться.

"Можно было бы подумать, что люди уже должны были это усвоить. Ветераны Корейской войны понимали это, как и американские и британские войска во Второй мировой войне… Это не значит, что их нельзя победить, но это значит, что их нельзя недооценивать", – отметил Грант Ньюшем.

Отмечается, что азиатские войска исторически превосходили ожидания, даже когда уступали в вооружении и испытывали нехватку снабжения.

Как отметил эксперт по Китаю и старший научный сотрудник Школы международных исследований имени С. Раджаратнама Дрю Томпсон, социальный клей, связывающий этнически однородные нации, дает преимущество.

"Социальная сплоченность создает чувство единства и способность эффективно мобилизовать экономику и общество для войны" – отметил эксперт.

Читайте также на портале "Комментарии" — США и союзники по НАТО должны быть готовы к атакам на "непосредственно на северокорейские войска", если те будут привлечены к боевым действиям в Украине на стороне России. Как передает портал "Комментарии", такое мнение высказал председатель комитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер, пишет "Голос Америки".



