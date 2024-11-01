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Военные КНДР в Украине: какую ошибку допускает Киев и союзники

WT пишет о том, что северокорейских солдат ошибочно недооценивают, они "умеют сражаться"

сегодня, 12:42
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Кравцев Сергей

Украина вместе с западными партнерами ошибочно недооценивают северокорейских солдат, говорят о том, что они давно не принимали участие в настоящих боях и не знают, что такое современная война. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The Washington Times", со ссылкой на мнение опытных военных.

Военные КНДР в Украине: какую ошибку допускает Киев и союзники

Военные КНДР. Фото из открытых источников

"Нелепо, как они недооценивают северокорейцев… Я думаю, они станут шоком для западного мира", — отметил отставной южнокорейский генерал, возглавлявший Командование сил специального назначения Чон Ин-бум.

По словам отставного офицера морской пехоты США Гранта Ньюшема, азиатские войска умеют сражаться.

"Можно было бы подумать, что люди уже должны были это усвоить. Ветераны Корейской войны понимали это, как и американские и британские войска во Второй мировой войне… Это не значит, что их нельзя победить, но это значит, что их нельзя недооценивать", – отметил Грант Ньюшем.

Отмечается, что азиатские войска исторически превосходили ожидания, даже когда уступали в вооружении и испытывали нехватку снабжения.

Как отметил эксперт по Китаю и старший научный сотрудник Школы международных исследований имени С. Раджаратнама Дрю Томпсон, социальный клей, связывающий этнически однородные нации, дает преимущество.

"Социальная сплоченность создает чувство единства и способность эффективно мобилизовать экономику и общество для войны" – отметил эксперт.

Читайте также на портале "Комментарии" — США и союзники по НАТО должны быть готовы к атакам на "непосредственно на северокорейские войска", если те будут привлечены к боевым действиям в Украине на стороне России. Как передает портал "Комментарии", такое мнение высказал председатель комитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер, пишет "Голос Америки".




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