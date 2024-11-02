Зеленский заявил, что Украина готова ударить по солдатам КНДР, но есть нюанс

Первые тысячи северокорейских военных находятся совсем недалеко от украинской границы. Украинские войска нанесли бы превентивный удар, но нужно дальнобойное оружие. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Офиса президента.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

"Сейчас мы видим каждую площадку, на которой Россия на своей территории накапливает этих солдат из Северной Кореи — все их лагеря. Мы могли бы ударить превентивно, если бы у нас была эта возможность бить достаточно дальнобойно. И это зависит от партнеров. Но вместо такой необходимой дальнобойности Америка наблюдает, Британия наблюдает, Германия наблюдает. Все просто ждут, пока еще и северокорейские военные начнут наносить удары по украинцам", – отметил глава украинского государства.

При этом президент подчеркнул, что каждый, кто действительно выступает за то, чтобы война России против Украины не масштабировалась в Европе, должен не просто наблюдать, а принимать решительные меры.

По словам Владимира Зеленского, режим Ким Чен Ына с путинским режимом объединяет только желание воевать. Кроме того, указал украинский лидер, должна быть заблокирована вся логистика между РФ и Северной Кореей, которая помогает российской агрессии. Это зависит в том числе от сильных государств Азии, от Китая, который столько говорит о прекращении войны.

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Также издание "Комментарии" сообщало – привлечение Кремлем армии КНДР к войне против Украины, может привести к высокому уровню потерь среди северокорейских военных. Поэтому войска азиатских союзников вряд ли смогут полностью компенсировать потери личного состава россиян. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).



