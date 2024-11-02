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Зеленский заявил, что Украина готова ударить по солдатам КНДР, но есть нюанс

Президент намекнул, что все еще ждет от партнеров согласия на дальнобойные удары по РФ

сегодня, 08:42
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Кравцев Сергей

Первые тысячи северокорейских военных находятся совсем недалеко от украинской границы. Украинские войска нанесли бы превентивный удар, но нужно дальнобойное оружие. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Офиса президента.

Зеленский заявил, что Украина готова ударить по солдатам КНДР, но есть нюанс

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

"Сейчас мы видим каждую площадку, на которой Россия на своей территории накапливает этих солдат из Северной Кореи — все их лагеря. Мы могли бы ударить превентивно, если бы у нас была эта возможность бить достаточно дальнобойно. И это зависит от партнеров. Но вместо такой необходимой дальнобойности Америка наблюдает, Британия наблюдает, Германия наблюдает. Все просто ждут, пока еще и северокорейские военные начнут наносить удары по украинцам", – отметил глава украинского государства.

При этом президент подчеркнул, что каждый, кто действительно выступает за то, чтобы война России против Украины не масштабировалась в Европе, должен не просто наблюдать, а принимать решительные меры.

По словам Владимира Зеленского, режим Ким Чен Ына с путинским режимом объединяет только желание воевать. Кроме того, указал украинский лидер, должна быть заблокирована вся логистика между РФ и Северной Кореей, которая помогает российской агрессии. Это зависит в том числе от сильных государств Азии, от Китая, который столько говорит о прекращении войны.

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Также издание "Комментарии" сообщало – привлечение Кремлем армии КНДР к войне против Украины, может привести к высокому уровню потерь среди северокорейских военных. Поэтому войска азиатских союзников вряд ли смогут полностью компенсировать потери личного состава россиян. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).




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