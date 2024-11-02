Зеленский заявил, что Украина готова ударить по солдатам КНДР, но есть нюанс

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Кравцев Сергей
Первые тысячи северокорейских военных находятся совсем недалеко от украинской границы. Украинские войска нанесли бы превентивный удар, но нужно дальнобойное оружие. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Офиса президента.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента
При этом президент подчеркнул, что каждый, кто действительно выступает за то, чтобы война России против Украины не масштабировалась в Европе, должен не просто наблюдать, а принимать решительные меры.
По словам Владимира Зеленского, режим Ким Чен Ына с путинским режимом объединяет только желание воевать. Кроме того, указал украинский лидер, должна быть заблокирована вся логистика между РФ и Северной Кореей, которая помогает российской агрессии. Это зависит в том числе от сильных государств Азии, от Китая, который столько говорит о прекращении войны.
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Также издание "Комментарии" сообщало – привлечение Кремлем армии КНДР к войне против Украины, может привести к высокому уровню потерь среди северокорейских военных. Поэтому войска азиатских союзников вряд ли смогут полностью компенсировать потери личного состава россиян. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
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