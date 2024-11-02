Ким может отказаться от идеи предоставлять свои войска Путину: в США назвали причину

Привлечение Кремлем армии КНДР к войне против Украины, может привести к высокому уровню потерь среди северокорейских военных. Поэтому войска азиатских союзников вряд ли смогут полностью компенсировать потери личного состава россиян. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Путин и Ким Чен Ын. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отметили, что 1 ноября в Москве состоялась встреча министров иностранных дел России Сергея Лаврова и Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Чо Сон-Хуи.

Во время диалога северокорейская сторона заручилась крепкими гарантиями поддержки Кремля на фоне развертывания своих военных в России. Также Чо отметила, что диктатор Ким Чен Ын поручил поддерживать до победы "священную войну" России против Украины.

В Институте изучения войны обратили внимание на обращение Чо к концепции "священной войны". Аналитики напомнили, что Русская православная церковь использовала параллельную риторику для оправдания незаконного вторжения РФ в Украину как экзистенциальной и цивилизационной борьбы, в которую теперь добровольно вступила Северная Корея.

В отчете ISW также отметили, что визит Чо в Москву происходит на фоне сообщений о развертывании 8 тысяч северокорейских военных в Курской области, которые вскоре вступят в бой против ВСУ вместе с российскими войсками.

Министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции 31 октября заявил, что российские войска обучили северокорейских коллег пользоваться артиллерийскими системами, управлять беспилотниками и проводить базовые тактические пехотные маневры.

В то же время, аналитики ISW убеждены, что несмотря на благосклонность Пхеньяна к российским усилиям, войска КНДР вряд ли смогут предложить долгосрочное решение проблем РФ с человеческими ресурсами.

Недавно в ISW обращал внимание, что Пхеньян, вероятно, решил принять участие в войне на стороне РФ, чтобы получить ценный боевой опыт современной войны. Однако в Институте отметили, что то, как российское командование использует северокорейские войска в бою, повлияет на их способность осмысленно усваивать и распространять боевой опыт.

"Если северокорейские войска понесут аналогичные россиянам потери, то уроки, которые Пхеньян надеется извлечь на поле боя, будут подорваны. И Ким Чен Ын вряд ли будет заставлять свои войска нести такие потери на поле боя в течение длительного времени", — рассуждают в ISW.

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