Россияне продвинулись в еще одном городе на Донбассе: детали от британской разведки

Российские оккупационные войска добились успеха в ожесточенных боях за город Часов Яр Донецкой области. Им не удавалось развить свое наступление на город с июля. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сводке Министерства обороны Великобритании в X (Twitter).

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Британские разведчики отмечают, что российские войска, скорее всего, пересекли канал в южной части Часова Яра и приблизились к границам города.

В центральной части района канала российские войска, скорее всего, добились ограниченного продвижения к западу от канала в восточной части Часова Яра.

Однако, по данным британской разведки, в центральной и северной части района канала по-прежнему идут ожесточенно бои, и российские войска не смогли закрепиться в этих районах.

"С середины июля 2024 года и до недавнего времени российские войска не могли пересечь канал из-за масштабных оборонительных мер, принятых Вооруженными силами Украины", — отмечают в Минобороны Британии.

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