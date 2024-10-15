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Британская разведка рассекретила очередной провал российских разработчиков оружия

Россия ждала до последнего момента, прежде чем решиться сбить БПЛА, управление над которым было потеряно

сегодня, 15:05
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Кравцев Сергей

Российские войска в начале октября сбили свой собственный беспилотный боевой летательный аппарат (БПЛА) С-70 "Охотник", когда он летел на запад над линией фронта в Украине. С большой вероятностью, Россия потеряла контроль над БПЛА и приняла решение уничтожить самолет, чтобы он не попал в руки противника. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке Министерства обороны Великобритании в X (Twitter).

Британская разведка рассекретила очередной провал российских разработчиков оружия

БПЛА С-70 "Охотник". Фото из открытых источников

Британские разведчики рассказывают, предприятие "Сухой" разрабатывало С-70 не менее десяти лет, и его испытания были замечены на российской авиабазе Ахтубинск.

Ключевым свойством С-70 является его уменьшенная эффективная площадь рассеяния, что должно сделать его скрытным средством глубокого удара, потенциально способным проникать за радары и системы ПВО противника. Предполагается, что система может работать совместно с истребителем Су-57.                                                                                                            

По информации британской разведки, вероятно, Россия ждала до последнего момента, прежде чем решиться сбить БПЛА, исчерпав все попытки вернуть его под контроль.

"Это демонстрирует очередной дорогостоящий и позорный провал российской разработки оружия и почти наверняка задержит программу С-70", – отмечают в Минобороны Британии.

Читайте также на портале "Комментарии" — британская разведка рассказала, к чему готовится Россия на востоке Украины.

Также издание "Комментарии" сообщало — британская разведка назвала два населенных пункта, на которые будет наступать РФ после Угледара.




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