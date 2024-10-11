Британская разведка рассказала, к чему готовится Россия на востоке Украины

В секторе Авдеевка-Покровск на востоке Украины за последнюю неделю значительно усилились операции российских оккупационных войск. С большой долей вероятности можно сказать, что оккупанты готовятся к наступлению на Покровск. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Великобритании.

Российские войска. Фото: из открытых источников

По информации британской разведки, российские войска частично взяли в оцепление город Селидово и, скорее всего, он может быть оккупирован в ближайшие недели.

Одновременно российская армия продвигается к центру города Торецк, однако их продвижение идет медленно, и текущие позиции в городе остаются уязвимыми для украинских контратак.

В Угледаре, который был захвачен российскими войсками в начале октября 2024 года, наступление за пределами города продвигается не очень интенсивно. Город находится на пересечении двух ключевых фронтов — Запорожского и Донецкого, что придает ему стратегическое значение.

Кроме того, в восточной части Запорожья есть признаки активизации российских наступательных операций. По сообщениям, российские войска захватили село Камянское на трассе Запорожье-Мелитополь. Однако этот район оставался относительно стабильным более года, и остается неясным, смогут ли российские силы развивать наступление в этом направлении.

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Также издание "Комментарии" сообщало – после того, как россияне пришли в себя от украинского прорыва в Курскую область, основное наступление России на фронте снова начало доминировать. Украинским бойцам приходится отступать под давлением медленного продвижения российской армии на Донбассе, где она имеет значительное преимущество в численности и огневой силе. Об этом пишет "The Economist", со ссылкой на украинские источники.



