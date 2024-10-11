logo

BTC/USD

60789.88

ETH/USD

2413.69

LTC/USD

64.81

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

45.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Продвижение продолжается: DeepState показал, где враг оккупировал еще 3 населенных пункта
commentss НОВОСТИ Все новости

Продвижение продолжается: DeepState показал, где враг оккупировал еще 3 населенных пункта

По информации DeepState, РФ оккупировала три населенных пункта в районе Мирнограда в Донецкой области

сегодня, 06:48
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", по данным мониторингового проекта DeepState, российские войска захватили сразу три населенных пункта в районе города Мирноград Донецкой области – Николаевку, Красный Яр, Крутой Яр.

Продвижение продолжается: DeepState показал, где враг оккупировал еще 3 населенных пункта

Российские военные. Фото: из открытых источников

"В последнее время, на первый взгляд, можно было наблюдать определенный спад активности в районе отрезка Гродовка-Новогродовка, но кацапы постоянно пытались прорываться с разной интенсивностью через позиции украинских военных. Где-то они действительно уперлись и не имеют успехов, но есть участки, которые все же прощупали московиты на слабость. Очень часто успех проявляется в применении тактики обхода места, где противник встречает сопротивление", – говорится в сводке аналитиков.

Эксперты обращают внимание, что Николаевка, по сути, является последним населенным пунктом перед Мирноградом. Поэтому в ближайшее время, с большой вероятностью, довольно большой город почувствует попытки давления и попыток прорываться на южные его окраины.

"На сегодня можно проследить определенную тенденцию, что кацапы уперлись в позиции в виде ВОПов и других инженерно-фортификационных сооружений. Но часть из них подготовлена недостаточно качественно, часть расположена абсолютно бессмысленно, поэтому основной успех сдерживания лежит просто на плечах наших отважных бойцов", – заявляет DeepState.

Аналитики добавляют, что для дальнейшего продвижения, кроме пехоты и техники, российское командование может активизировать артиллерию, авиацию, минометы и тому подобное.

Эксперты допускают, что именно в этот район российские захватчики перебросят дополнительные силы, чтобы собрать их для развития уже достигнутого успеха.

Читайте также на портале "Комментарии" — DeepState подтверждает: враг оккупировал еще один важный город на Донбассе (КАРТА).




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости