Продвижение продолжается: DeepState показал, где враг оккупировал еще 3 населенных пункта

Как передает портал "Комментарии", по данным мониторингового проекта DeepState, российские войска захватили сразу три населенных пункта в районе города Мирноград Донецкой области – Николаевку, Красный Яр, Крутой Яр.

Российские военные. Фото: из открытых источников

"В последнее время, на первый взгляд, можно было наблюдать определенный спад активности в районе отрезка Гродовка-Новогродовка, но кацапы постоянно пытались прорываться с разной интенсивностью через позиции украинских военных. Где-то они действительно уперлись и не имеют успехов, но есть участки, которые все же прощупали московиты на слабость. Очень часто успех проявляется в применении тактики обхода места, где противник встречает сопротивление", – говорится в сводке аналитиков.

Эксперты обращают внимание, что Николаевка, по сути, является последним населенным пунктом перед Мирноградом. Поэтому в ближайшее время, с большой вероятностью, довольно большой город почувствует попытки давления и попыток прорываться на южные его окраины.

"На сегодня можно проследить определенную тенденцию, что кацапы уперлись в позиции в виде ВОПов и других инженерно-фортификационных сооружений. Но часть из них подготовлена недостаточно качественно, часть расположена абсолютно бессмысленно, поэтому основной успех сдерживания лежит просто на плечах наших отважных бойцов", – заявляет DeepState.

Аналитики добавляют, что для дальнейшего продвижения, кроме пехоты и техники, российское командование может активизировать артиллерию, авиацию, минометы и тому подобное.

Эксперты допускают, что именно в этот район российские захватчики перебросят дополнительные силы, чтобы собрать их для развития уже достигнутого успеха.

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