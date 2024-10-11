Продвижение продолжается: DeepState показал, где враг оккупировал еще 3 населенных пункта

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", по данным мониторингового проекта DeepState, российские войска захватили сразу три населенных пункта в районе города Мирноград Донецкой области – Николаевку, Красный Яр, Крутой Яр.
Российские военные. Фото: из открытых источников
Эксперты обращают внимание, что Николаевка, по сути, является последним населенным пунктом перед Мирноградом. Поэтому в ближайшее время, с большой вероятностью, довольно большой город почувствует попытки давления и попыток прорываться на южные его окраины.
Аналитики добавляют, что для дальнейшего продвижения, кроме пехоты и техники, российское командование может активизировать артиллерию, авиацию, минометы и тому подобное.
Эксперты допускают, что именно в этот район российские захватчики перебросят дополнительные силы, чтобы собрать их для развития уже достигнутого успеха.
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