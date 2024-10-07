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DeepState подтверждает: враг оккупировал еще один важный город на Донбассе (КАРТА)

Deepstate фиксирует полный захват врагом Красногоровки на Донетчине

сегодня, 07:05
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Кравцев Сергей

Аналитики мониторингового проекта Deepstate сообщили, что российские захватчики завершили полную оккупацию Красногоровки Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении "DeepState".

DeepState подтверждает: враг оккупировал еще один важный город на Донбассе (КАРТА)

Российские военные. Фото: из открытых источников

"Враг завершил полную оккупацию Красногоровки, а также продвинулся в Цукурино, возле Горняка и Любимовки", – отмечает DeepState.

Читайте также на портале "Комментарии" — аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий, в пояснительной записке которой сообщили о продвижении врага возле Цукурино, Екатериновки, Колесниковки и в Торецке.

Также издание "Комментарии" сообщало – буквально и дня не проходит, чтобы DeepState и ISW не сообщали, что оккупанты продвигаются и захватывают все новые и новые территории на Донбассе. Однако, если раньше речь шла о небольших деревнях, то после захвата врагом Угледара стало понятно, что ситуация действительно угрожающая. Что на самом деле происходит на фронте? Действительно ли, фронт начал существенно прогибаться не в нашу пользу? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Ранее "Комментарии" писали – сегодня на поле боя так складываются обстоятельства, что Украина вынуждена прибегать к тактике медленного отступления с ожесточенными боями, пытаясь истощить захватчиков. Все дело в том, что противник, как и ранее имеет численное превосходство. Об этом пишет The New York Times.

Авторы материала отмечают, что за последние месяцы Украина потеряла контроль над рядом довольно значительных городов – каждый после ожесточенных боев, которые иногда длились месяцами. Первой в этом списке была Марьинка в декабре-январе, затем Авдеевка, на днях ВСУ вышли из Угледара.

DeepState подтверждает: враг оккупировал еще один важный город на Донбассе (КАРТА) - фото 2



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