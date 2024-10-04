Оккупанты имеют продвижение на фронте: карта Deepstate

Аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий, в пояснительной записке которой сообщили о продвижении врага возле Цукурино, Екатериновки, Колесниковки и в Торецке.

Карта боевых действий DeepState, скриншот

По данным Института изучения войны, российские войска недавно продвинулись к югу от Северска и продолжили наступательные операции в этом районе 3 октября. Геолокационные кадры, опубликованные 2 октября, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись к северу от Веселого (южнее Северского).

Также сообщается о продвижении оккупантов к востоку и юго-востоку от Покровска на фоне продолжающихся российских наступательных операций в направлении Покровска. Геолокационные кадры, опубликованные 2 октября, показывают, что российские войска недавно продвинулись к югу от Новоторецкого и в восточные окраины Лысовки. Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 3 октября, показывают, что российские войска также продвинулись дальше на запад и юго-запад от Новогродовки.

Российские пропагандисты заявили 2 и 3 октября, что оккупанты, действующие к юго-востоку от Покровска, также захватили восточное Цукурино, продвинулись в центр города и добились успехов к югу и северу от Цукурино. Другой российский блогер заявил 3 октября, что российские войска продвинулись на запад вдоль шоссе Е-50 (Донецк-Покровск) к северу от Селидово. Однако ISW не увидел визуального подтверждения этих российских утверждений.

Также враг недавно продвинулся к юго-западу от Донецка на фоне продолжающихся российских наступательных операций в этом районе 3 октября. Геолокационные кадры, опубликованные 2 октября, указывают на то, что оккупанты недавно продвинулись вдоль дороги Павловка-Богоявленка к северо-западу от Угледара во время недавнего нападения. Пропагандист заявил, что подразделения российской 57-й мотострелковой бригады и неуказанные российские подразделения недавно захватили северную вентиляционную шахту шахты № 3 "Южнодонбасская" к северу от Угледара, хотя ISW не обнаружил подтверждения этого заявления. Оккупанты продолжили наступление в районе Катериновки, Константиновки, Богоявленки и Угледара, а также в направлении Трудового и Максимовки 2 и 3 октября.