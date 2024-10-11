Действительно ли россияне близки к тому, чтобы прорвать фронт: детали от The Economist

После того, как россияне пришли в себя от украинского прорыва в Курскую область, основное наступление России на фронте снова начало доминировать. Украинским бойцам приходится отступать под давлением медленного продвижения российской армии на Донбассе, где она имеет значительное преимущество в численности и огневой силе. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Economist", со ссылкой на украинские источники.

Российские военные. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что украинские силы вышли из Угледара, а на Торецком направлении продолжается борьба, однако по состоянию на сегодня значительного продвижения там не зафиксировано. Тем не менее, Россия все еще не смогла захватить важные города, такие как Часов Яр и Покровск. Последний остается ключевым логистическим узлом для Украины, но российские войска застряли в боях за него. В течение августа активно обсуждалось возможное быстрое падение Покровска, но российское наступление замедлилось, и за последние три недели не было значительных территориальных достижений.

Бывшего немецкого чиновника по оборонным вопросам Нико Ланге в интервью СМИ отметил, Россия не имеет достаточно сил для проведения полномасштабного наступления на Покровск, несмотря на близость артиллерии к городу. Взятие Покровска позволило бы России продолжить наступление на центральную Украину и ухудшить логистику на юге Донбасса. Однако даже в случае успеха, операция может длиться несколько месяцев и нанести большие потери российским войскам.

Авторы материала отмечают, несмотря на опасения относительно возможного коллапса украинской обороны, Киев продолжает стратегию постепенной сдачи территорий, одновременно нанося максимальные потери врагу. Российские потери, особенно в людях и технике, растут до тысячи солдат в день, а запасы советской бронетехники могут закончиться уже в следующем году. Институт изучения войны сообщает, что в боях за Покровск Россия потеряла по меньшей мере пять дивизий бронетехники, что значительно ослабляет ее позиции.

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