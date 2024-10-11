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Удары по военным складам в РФ: в США ответили, может ли это остановить наступление России

Повторные удары по складам боеприпасов на территории России могут поставить российское военное командование перед непростым выбором

сегодня, 08:50
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Кравцев Сергей

Удары украинской армии по объектам на территории России могут повлиять на наступательные операции по всему театру военных действий в Украине, если у украинских сил будут материальные средства и возможности продолжать эту кампанию, не делая паузы. Как передает портал "Комментарии", такого мнения придерживаются американские аналитики Института изучения войны (ISW).

Удары по военным складам в РФ: в США ответили, может ли это остановить наступление России

Взрывы в РФ. Фото: из открытых источников

Эксперты пояснили, что российские войска делают большую ставку на беспилотники типа "Шахед" для нанесения ударов как по фронтовым, так и по тыловым украинским поселениям и городам и расходуют около 10 000 артиллерийских снарядов в день по фронтовым украинским позициям.

Украинские силы, в частности, нанесли удары по складам боеприпасов "Октябрьский" и "Торопец" в Тверской области и по складу боеприпасов "Тихорецк" в Краснодарском крае в сентябре, а также по российскому хранилищу ракет и боеприпасов в Карачеве Брянской области 8 октября, что привело к уничтожению десятков зданий для хранения боеприпасов, железнодорожных вагонов и, вероятно, значительного количества боеприпасов, ракет и беспилотников.

"Хотя воздействие одного удара вряд ли существенно повлияет на военные усилия России, повторные удары по складам боеприпасов на территории России могут поставить российское военное командование перед выбором реорганизовать и рассредоточить системы поддержки и логистики в тыловых районах России, чтобы смягчить последствия таких ударов за счет массовой оптимизации российской логистики для поддержки войны в Украине", — говорится в отчете Института.

Эксперты ISW вновь подчеркивают важность своевременного снятия союзниками запрета на использование западных систем Украиной по территории РФ. Также, по мнению аналитиков, крайне важно Украине продолжать развитие собственных ударных возможностей дальнего действия. Все это в комплексе может позволить украинским силам более эффективно использовать такие уязвимости России до того, как Россия применит контрмеры.

По мнению аналитиков, украинские удары по объектам на территории России могут повлиять на наступательные операции по всему театру военных действий в Украине, если у украинских сил будут материальные средства, возможности и разрешение на проведение такой ударной кампании.

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