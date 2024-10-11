Чем закончился прямой разговор Зеленского и Стармера: полетят ли теперь Storm Shadow вглубь РФ

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Лондон, где провел встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Два лидера обсудили поддержку, которая понадобится Украине в войне с Россией в ближайшие месяцы. Одним из ключевых вопросов, которые поднял украинский президент была просьба – дать согласие на удары дальнобойным оружием по РФ. Вот только аргументы Владимира Зеленского вновь не подействовали. Глава британского правительства отказался менять позицию. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Ракеты Storm Shadow. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, представитель британского премьера подтвердил позицию официального Лондона относительно того, что Украина имеет право, при определенных обстоятельствах, наносить удары по целям на территории России. В то же время он подчеркнул, что позиция Великобритании относительно использования ракет дальнего радиуса действия Storm Shadow для ударов вглубь РФ остается неизменной.

"Очевидно, что мы хотим поставить Украину в сильную позицию. Но ни одна война никогда не была выиграна одним оружием. Что касается конкретно Storm Shadow, то позиция правительства Великобритании по использованию ракет большой дальности не изменилась", – заявил представитель Стармера.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Украина еще не получила разрешения на удары по территории России из западного оружия. Надеются, что решение по этому вопросу может быть принято на следующей встрече в формате Рамштайн, однако это не так просто, отметил в эфире 24 канала политический эксперт и партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун.

По его словам, стратегия победы Украины должна включать в себя разрешение на применение оружия для ударов по России. В настоящее время продолжаются консультации с международными партнерами по этому вопросу.



