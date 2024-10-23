Британская разведка рассказала о новом рекорде РФ: сколько дронов запустила по Украине

В сентябре 2024 года Россия запустила более 1300 дронов-камикадзе по территории Украины. Это самое большое количество беспилотных летательных аппаратов, запущенных за месяц с начала конфликта. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке Министерства обороны Великобритании в X (Twitter).

Дроны-камикадзе. Фото: из открытых источников

"Исходя из текущих показателей, почти наверняка, что Россия превзойдет это число в октябре 2024 года", — говорится в сообщении.

Как отмечается в сводке, неясно, сможет ли Россия поддерживать этот показатель до конца 2024 года.

Однако, по информации британской разведки, Россия почти наверняка расширяет свои возможности по проведению крупномасштабных атак дронами по Украине, дополняя иранские поставки увеличением внутреннего производства.

"Россия использует свои дроны-камикадзе против множества целей, в частности, энергетической инфраструктуры, учитывая их способность наносить удары вглубь украинской территории, оказывая давление на украинскую систему ПВО", — отмечают в Минобороны Британии.

Читайте также на портале "Комментарии" — в секторе Авдеевка-Покровск на востоке Украины за последнюю неделю значительно усилились операции российских оккупационных войск. С большой долей вероятности можно сказать, что оккупанты готовятся к наступлению на Покровск. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Великобритании.

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