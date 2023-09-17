Путин объяснил, почему российские солдаты идут на войну в Украину

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Slava Kot
Президент России Владимир Путин считает, что российские солдаты идут на войну из-за патриотических чувств и в интересах РФ. Однако подчеркнул, что военные получают более высокие зарплаты для участия в войне в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на РБК.
Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников
Проведение мобилизации в сентябре 2022 привело к значительному оттоку россиян из страны. Впоследствии Кремль сменил тактику и начал привлекать добровольцев на войну обещая им значительные финансовые выгоды. Таким образом, за последние 6-7 месяцев, по словам Путина, Россия привлекла на контрактную службу 300 тыс. человек.
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Путин заявил, что главная причина, почему россияне идут на войну в Украине, это патриотизм.
Несмотря на это, российский президент добавил, что армия РФ платит деньги, "и они, конечно, выше – гораздо выше – чем в среднем по стране".
Согласно данным российских СМИ доброволец, подписавший контракт с армией РФ, получает одноразовую выплату в 195 тыс. рублей, а средняя зарплата за месяц составляет около 200 тыс. рублей. Также в контрактах предусмотрены бонусы за боевые действия и захват военной техники. Такие цифры значительно выше средней зарплаты в России, которая в 2023 году колеблется на уровне 65-68 тыс. рублей.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что генсек НАТО Столтенберг назвал, как быстро закончить войну в Украине.
Также "Комментарии" писали, что россияне выбрали город, который превращают в главную опору второй линии защиты.
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сегодня, 12:13
А десь у Малоправославії нещасні злидні жертвують життям за олігархічне корупційне майбутнє. До війни були для когось рабським інструментом, та й зараз за щось примарне що ніколи не буде мати майбутнього. Вже всі розуміють що і після війни краще не стане буде тільки гірше.